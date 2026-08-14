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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yazgan'ın disipline sevk edildiğini açıkladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, iddiaya göre bir doğumgünü kutlaması için arkadaşlarının evine gitti. Burada alkol alan Yazgan sarhoş oldu. İddiaya göre Yazgan'ın arkadaşlarından birine ahlaksız teklifte bulunması sonrası öldürüsiye dövüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlattı.