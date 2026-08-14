Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji, bugün 6 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Pek çok ilde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini de belli oldu.Gülsüm Hülya Sundu
MGM, özellikle batı ve kuzeydoğu kesimlerdeki 6 ilimiz için "sarı kodlu" gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sırasıyla; İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Rize ve Artvin oldu.
Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak yağışlar etkili olacak.
Ayrıca büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra ise Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Uzmanlar; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.
Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, ancak kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi risklerine karşı dikkatli olunması istendi.
MGM'nin paylaştığı 5 günlük hava tahmini haritaları incelendiğinde yurdun genel hava durumu şu şekilde olacak:
14 Ağustos 2026, Cuma
Marmara ve Ege: Marmara'nın batısında (Trakya kesimi) kuvvetli rüzgar/fırtına simgeleri dikkat çekiyor. Ege kıyılarında ise güneşli ve yüksek sıcaklıkların (kırmızı termometre) hakim olduğu görülüyor.
İç ve Doğu Bölgeler: İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin neredeyse tamamında yaygın gök gürültülü sağanak yağış bulutları yer alıyor.
Güney Kesimler: Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu genelinde güneşli ve oldukça sıcak bir hava etkisini gösteriyor.
15 Ağustos 2026, Cumartesi
Batı Kesimler: Trakya'daki kuvvetli rüzgar etkisini kaybediyor. Marmara ve Ege'de hava genel olarak az bulutlu ve güneşli.
İç ve Doğu Bölgeler: Yağışlı sistem yurdun iç ve doğu kesimlerindeki etkisini sürdürüyor. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış simgeleri yoğunluğunu koruyor.
Güney Kesimler: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak ve güneşli hava dalgası devam ediyor.
16 Ağustos 2026, Pazar
Batı Kesimler: Batı bölgelerimizde yağış bulutları tamamen dağılıyor. Marmara ve Ege'de bol güneşli bir gün beklenirken sıcaklıkların yüksek seyredeceği görülüyor.
İç ve Doğu Bölgeler: Yağışlı sistem yavaş yavaş doğuya doğru kaymaya başlıyor. İç Anadolu'nun batısı açarken, Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak geçişleri sürüyor.
17 Ağustos 2026, Pazartesi
Batı ve Güney Kesimler: Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli hava hakim. Özellikle kıyı şeritlerinde ve güneydoğuda yüksek sıcaklık uyarıları (kırmızı termometre) göze çarpıyor.
İç ve Doğu Bölgeler: İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor.
18 Ağustos 2026, Salı
Batı ve İç Kesimler: Yurdun büyük bir bölümünde (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) hava tamamen açıyor. Güneşli ve sıcak hava yurdun batı ve iç kesimlerini etkisi altına alıyor.
Doğu Kesimler: Günlerdir yurdu etkileyen yağışlı sistem oldukça daralıyor. Sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde (Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin çevreleri) yerel gök gürültülü sağanak yağışların devam ettiği görülüyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;
MARMARA
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Uşak çevreleri ile Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
UŞAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun, öğleden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu