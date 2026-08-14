Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, 2027 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolacak bazı eşyalara yönelik mevcut dampinge ve sübvansiyona karşı önlemleri duyurdu.

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAZI ÜRÜNLERDE ÖNLEMLER 2027'DE SONA ERECEK

Tebliğe göre, bazı motorlar, bisikletler ve motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç ve dış lastikler, tekerlekler ve bunların aksam parçaları, emniyet camları, camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları ile komple soğutma tesisleri gibi çeşitli eşyalara uygulanan dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin yürürlük süresi, nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 2027 yılının ilk yarısında sona erecek.

Dampinge ve sübvansiyona karşı kesin önlemler, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor.

YERLİ ÜRETİCİLERE NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME BAŞVURUSU HAKKI

Söz konusu önlemlerin yürürlük sürelerinin sona ermesinden önce yerli üreticiler, ilgili üründeki önlemin kaldırılmasının dampingin, sübvansiyonun ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunabiliyor.

Bu kapsamda, yürürlük süresi 2027 yılının ilk yarısında dolacak önlemler için ilgili yerli üreticilerin, gerekli şartların oluşması halinde nihai gözden geçirme soruşturması talebinde bulunabilmesinin önü açık bulunuyor.