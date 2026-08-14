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Kaynak: AA

Gayrimenkul danışmanı Erkan Büyükarslan, düzenlemenin özellikle ilan sitelerindeki yüksek paket ücretleri nedeniyle sektör temsilcilerine kolaylık sağlayacağını belirterek karardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Gelişen dijital pazarlama yöntemleriyle emlak ve otomotiv sektöründe ilan paylaşım mecraları genişliyor. Ticaret Bakanlığı'nın EİDS kapsamında verdiği yeni izinle birlikte, yetki doğrulaması yapılmış ilanların fotoğraf ve detaylarının sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılabilmesinin önü açıldı.

Düzenlemeyle emlak danışmanları ve sektör temsilcileri, yüksek maliyetli ilan portallarına bağlı kalmadan sosyal medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşabilecek.

"Sadece ilan sitelerine bağlı değil, sosyal medyada da paylaşarak herkese ulaşım sağlayabiliyoruz"

Erkan Büyükarslan, Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla sosyal medyanın emlakçılar için önemli bir alternatif haline geldiğini söyledi.

Büyükarslan, "Bugün açıklanan yasayla Ticaret Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu izin çıktı. Sosyal medyada ilan paylaşımlarımız, fotoğraflı paylaşımlar serbest bırakıldı. EİDS onaylı ilanlarımızı sosyal medyalarda artık paylaşmaya başlayabileceğiz. Sadece ilan sitelerine bağlı değil, sosyal medyada da paylaşarak herkese ulaşım sağlayabiliyoruz." dedi.

"İLAN SİTELERİNİN ÜCRETLERİ DÜKKAN KİRALARINDAN FAZLA"

İlan portallarının yüksek ücretlerine de dikkati çeken Büyükarslan, sosyal medya üzerinden paylaşım yapılabilmesinin bu maliyetleri hafifletebileceğini ifade etti.

Büyükarslan, "Malum biliyorsunuz ki ilan sitelerinin ücretleri bayağı bir yüksek fiyatla. Şu anda onun karşılığında diğer sosyal medyalarda paylaşım hakkımız doğmuştur. İlan paketlerinin hepsi değişiyor. Yani sonuçta paylaştığımız üç tane ilan sitesi var, ilan sitelerinin hepsinin fiyat farklılıkları var. Tabii ki fahiş fiyatlar da var, dükkan kiralarından fazla fiyat farkları var." ifadelerini kullandı.