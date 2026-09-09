Yapılan son araştırmalar, yüksek kazanç elde etmek için üniversite diplomasının eskisi kadar şart olmadığını, nitelik ve ustalığın ön plana çıktığını gösteriyor.
Aylık 120 bin TL maaşa iş veriyorlar: Diploma bile istenmiyor
Bazı mavi yaka ve hizmet sektörü kollarını bile sollayan meslek kolları dikkat çekiyor. 100 bin TL ile 120 bin TL seviyelerine kadar maaşlar gelebiliyor. İşte tüm ayrıntılar...Kaynak: Diğer
Kanal D Haberde yer alan habere göre; Bazı mavi yaka ve hizmet sektörü kollarında aylık kazançlar 100 bin TL ile 120 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor.
İş arama platformu kurucusu Mert Yıldız'ın paylaştığı verilere ve Kanal D Haber'e göre öne çıkan meslek grupları ve kazanç aralıkları belirlendi.
Listenin zirvesinde yer alan Manikür ve Pedikür uzmanlığında aylık kazançlar 100 bin TL ile 120 bin TL bandına kadar çıkabiliyor.
Uzmanlar bu alanda okul diploması aranmadığını ancak hijyen eğitimi ve sertifikaların sağlığa bulaşan riskler (kan yoluyla bulaşan hastalıklar vb.) nedeniyle hayati önem taşıdığını belirtiyor.
Fiziksel olarak zorlayıcı bir meslek olmasına rağmen yüksek getirisiyle dikkat çeken tesisatçılıkta kazançlar 55 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Konum ve ek mesai imkanları bu rakamın yukarı çıkmasında belirleyici rol oynuyor.
Başlangıç seviyesinde 40 bin TL - 45 bin TL civarında kazanç sağlayan güzellik uzmanları, tecrübe ve çalışma koşullarına bağlı olarak kazançlarını 85 bin TL seviyelerine kadar çıkarabiliyor.
Bu meslek için de üniversite diploması yerine yetkinlik gösteren sertifikalar gerekiyor.
Listede yer alan bir diğer el becerisi gerektiren alan olan mobilya montajında ustalar aylık 40 bin TL ile 80 bin TL - 85 bin TL arasında gelir elde edebiliyor.
Öte yandan uzmanlar, bu meslek gruplarının el becerisi ve sahada birebir fiziki uygulama gerektirmesi nedeniyle, yapay zekanın ikame etmesinin masa başı mesleklere kıyasla çok daha uzun süreceğini öngörüyor.