Fon operasyonu sonrası gözler BES’e çevrildi: Birikimler güvende mi?

EMEKLİLİK FONLARININ BİR YILLIK GETİRİSİ YÜZDE 48

Noyan Doğan, emeklilik fonlarının getirilerine ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre son bir yıllık dönemde faiz içeren para piyasası fonları yüzde 48 getiri sağladı. Altın fonlarının yıllık getirisi de yüzde 48 olarak gerçekleşti.

Her iki fon türünün enflasyonun yaklaşık 17 puan, mevduat faizinin ise 15 puan üzerinde getiri sunduğunu belirten Doğan, mevcut tablonun BES katılımcıları açısından sistemden çıkmayı gerektirecek bir durum oluşturmadığını savundu.

Doğan, değerlendirmesinde sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin emeklilik fonlarına sıçramayacağını ve BES fonlarının güçlü denetim yapısı sayesinde daha korunaklı olduğunu ifade etti.

kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/noyan-dogan/piyasadaki-dalgalanmadan-emeklilik-fonlari-da-etkilenir-mi-43313800