Fon operasyonu sonrası gözler BES’e çevrildi: Birikimler güvende mi?

Sermaye piyasalarında 550 binden fazla yatırımcıyı etkileyen gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketinin fonları işleme kapatıldı, 131 fon için ise tasfiye kararı alındı. Kararların ardından gözler, yaklaşık 18 milyon kişinin birikimlerinin değerlendirildiği Bireysel Emeklilik Sistemi’ne çevrildi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun tasfiye sürecine ilişkin yol haritasını açıklamasıyla birlikte BES katılımcıları da emeklilik fonlarının yaşanan dalgalanmadan etkilenip etkilenmeyeceğini araştırmaya başladı.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, konuya ilişkin kaleme aldığı yazıda emeklilik fonlarının mevcut gelişmelerden etkilenmeyeceğini belirtti.