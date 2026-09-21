Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Fon operasyonu sonrası gözler BES’e çevrildi: Birikimler güvende mi?

Fon operasyonu sonrası gözler BES’e çevrildi: Birikimler güvende mi?

Sermaye piyasalarında 550 binden fazla yatırımcıyı etkileyen gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketinin fonları işleme kapatıldı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, konuya ilişkin kaleme aldığı yazıda emeklilik fonlarının mevcut gelişmelerden nasıl etkileneceğini yazdı.

Kaynak: Diğer
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Fon operasyonu sonrası gözler BES’e çevrildi: Birikimler güvende mi? - Resim: 1

Sermaye piyasalarında 550 binden fazla yatırımcıyı etkileyen gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketinin fonları işleme kapatıldı, 131 fon için ise tasfiye kararı alındı. Kararların ardından gözler, yaklaşık 18 milyon kişinin birikimlerinin değerlendirildiği Bireysel Emeklilik Sistemi’ne çevrildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun tasfiye sürecine ilişkin yol haritasını açıklamasıyla birlikte BES katılımcıları da emeklilik fonlarının yaşanan dalgalanmadan etkilenip etkilenmeyeceğini araştırmaya başladı.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, konuya ilişkin kaleme aldığı yazıda emeklilik fonlarının mevcut gelişmelerden etkilenmeyeceğini belirtti.

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Fon operasyonu sonrası gözler BES’e çevrildi: Birikimler güvende mi? - Resim: 2

TASFİYE KARARI VERİLENLER ARASINDA BES FONU VAR MI?
Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, fonları işleme kapatılan 7 portföy yönetim şirketinden yalnızca Atlas Portföy bir emeklilik yatırım fonunu yönetiyor. Söz konusu fonun hacminin ise oldukça küçük olduğu ifade edildi.

Diğer 6 portföy yönetim şirketinin emeklilik fonlarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını kaydeden Doğan, Türkiye’deki yaklaşık 400 emeklilik fonundan yalnızca 16’sının banka dışındaki portföy yönetim şirketleri tarafından yönetildiğini bildirdi. Emeklilik fonlarının büyük bölümünün yönetimi, bankalara ait portföy yönetim şirketlerinin elinde bulunuyor.

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Fon operasyonu sonrası gözler BES’e çevrildi: Birikimler güvende mi? - Resim: 3

EMEKLİLİK FONLARI ÇOKLU DENETİM ALTINDA
Doğan, emeklilik fonlarının uzun vadeli tasarrufları kapsaması nedeniyle diğer yatırım fonlarına göre daha sıkı denetlendiğine dikkat çekti.

BES fonlarının Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Sermaye Piyasası Kurulu ve Takasbank tarafından denetlendiğini belirten Doğan, bu yapının fonlar üzerinde çok katmanlı bir kontrol sağladığını ifade etti.

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Fon operasyonu sonrası gözler BES’e çevrildi: Birikimler güvende mi? - Resim: 4

ŞÜPHELİ İŞLEMLER ERKEN TESPİT EDİLİYOR
Emeklilik fonlarında hata, ihmal ve olası suistimallerin önüne geçmek amacıyla Fon Gözetim Platformu’nun devrede olduğu belirtildi.

Platformun SEDDK, EGM, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Borsa İstanbul başta olmak üzere farklı finansal kuruluşlarla veri paylaşımı yaptığı aktarıldı. Fonlara, portföy varlıklarına ve piyasa işlemlerine ait verilerin çapraz kontrole tabi tutulduğu; olağan dışı ve şüpheli işlemlerin erken aşamada tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

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Fon operasyonu sonrası gözler BES’e çevrildi: Birikimler güvende mi? - Resim: 5

EMEKLİLİK FONLARININ BİR YILLIK GETİRİSİ YÜZDE 48
Noyan Doğan, emeklilik fonlarının getirilerine ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre son bir yıllık dönemde faiz içeren para piyasası fonları yüzde 48 getiri sağladı. Altın fonlarının yıllık getirisi de yüzde 48 olarak gerçekleşti.

Her iki fon türünün enflasyonun yaklaşık 17 puan, mevduat faizinin ise 15 puan üzerinde getiri sunduğunu belirten Doğan, mevcut tablonun BES katılımcıları açısından sistemden çıkmayı gerektirecek bir durum oluşturmadığını savundu.

Doğan, değerlendirmesinde sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin emeklilik fonlarına sıçramayacağını ve BES fonlarının güçlü denetim yapısı sayesinde daha korunaklı olduğunu ifade etti.

kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/noyan-dogan/piyasadaki-dalgalanmadan-emeklilik-fonlari-da-etkilenir-mi-43313800

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