Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin Sarıyıldız köyünde, hasat hazırlığı yapılan elma bahçelerine domuz sürüleri girdi. Sürülerin bahçelerdeki ağaçlara ve mahsule zarar verdiği belirtildi.

İran sınırında bulunan köyde çiftçilik yapan Necip Büyüksu'nun elma ve ceviz bahçesine belirli aralıklarla giren domuzlar, ağaçların dallarını kırarak ürünlerin zarar görmesine neden oldu. Hasada yaklaşık 10-15 gün kala yaşanan olay, üreticiyi mağdur etti.

Bahçesine her gece 10-15 domuzdan oluşan grupların geldiğini belirten Büyüksu, yaşadığı zararı şu sözlerle anlattı:

"Her gece domuz sürüsü bahçeme giriyor; emeklerimizi, mahsulümüzü çiğneyip talan ediyor. Hasat zamanına 10-15 gün kala elmaları toplayacaktık ancak ağaçların dallarını kırıp devirmişler. Bütün elmaları koparıp ziyan etmişler, ortada hiçbir şey bırakmadılar. Bu gidişle mahsulümüzden istifade edemeyeceğiz. Yetkililerden elma bahçelerimiz için bir çare bulmalarını ve sesimizi duyurmalarını rica ediyorum."