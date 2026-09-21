Konya'nın Bozkır ilçesinde ilçe merkezinden geçen Çarşamba Çayı'nda su samuru görüldü. Akşam saatlerinde su samurunu fark eden bir vatandaş, hayvanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Toroslar'dan doğarak Bozkır ilçe merkezinden geçen Çarşamba Çayı, farklı canlı türlerine ev sahipliği yapıyor. Çayın doğal yaşam alanında bulunan su samuru ailesinden birinin su içerisinde ilerlediği anlar, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.
Çayda bir süre hareket eden su samuru, vatandaşların ilgisini toplarken görüntülenen anlar renkli görüntüler oluşturdu.