Kutlamalar faciaya dönüyordu: 3 iş yeri ve araç yandı

Amed Sportif Faaliyetler’in Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etmesinin ardından Cizre’de düzenlenen galibiyet kutlamalarında atılan havai fişekler 3 iş yeri ve 1 araçta yangına neden oldu. Alevlere müdahale eden bir itfaiye eri yüzüne havai fişek isabet etmesi sonucu yaralandı.