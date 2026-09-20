Trafikte çileden çıkardı: “Senin kafanı kırarım”

Saldırıya uğrayan Buket A., "Bir kadın şahıs tarafından fiziksel ve sözlü olarak tarafıma saldırıda bulunuldu. Sebebi de tam bir AVM’nin giriş kısmında kadın erkek araç içerisinde şoför değişikliği yapıyorlardı. Kadın şahıs araçtan indi. Ben de trafikte tam ortada kaldığım için karşı tarafın sağ tarafındaki araçların da yeşil ışığı yandı ve yolun ortasında kaldım. Bu yüzden de kornaya basma ihtiyacı duydum. Kornaya basınca da kadın sürücü koltuğundan indi; önce sözlü olarak küfürler hakaretler savurdu. Sonrasında da videoda da gördüğünüz üzere tarafıma saldırıda bulunuldu" dedi.