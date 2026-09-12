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Kabataş Transfer Merkezi’nde hayata geçirilen İstanbul Boğaz Müzesi, “Mehtabı Sürükledik Sularda: Bir Boğaziçi Hikâyesi” sergisiyle yarın ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Sergide Hoca Ali Rıza’dan İbrahim Çallı’ya, Fausto Zonaro’dan Ara Güler’e uzanan çok sayıda sanatçının eserleri, tarihi haritalar, gravürler ve kartpostallar yer alacak.



İstanbul’un kültür ve sanat yaşamına yeni bir müze daha ekleniyor. Kabataş Transfer Merkezi’nde kurulan İstanbul Boğaz Müzesi, yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.





Müzenin açılışı, İstanbul’un ulaşım tarihinde önemli bir yere sahip olan Kabataş’ın geçmişiyle de dikkat çekici bir bağ kuruyor. Boğaz’ın iki yakası arasındaki ilk vapur seferlerinden biri 1872 yılında, bugün müzenin bulunduğu kıyıdan gerçekleştirildi. Şirket-i Hayriye’ye ait Suhulet vapuru, iki yaka arasındaki ulaşımın günlük hayatın bir parçası haline gelmesinde önemli rol oynadı.

İKİ FARKLI BOĞAZ HİKÂYESİ BİR ARADA

İstanbul Boğaz Müzesi, “Mehtabı Sürükledik Sularda: Bir Boğaziçi Hikâyesi” adlı sergiyle açılacak.

Sergide, yalıları ve vapurlarıyla gündelik yaşamın merkezinde yer alan eski Boğaziçi ile 1930’lu yıllardan itibaren hızla büyüyen ve dönüşen İstanbul’un içinden görülen Boğaz yan yana getiriliyor.

Geçmişten kalan gravür, fotoğraf ve sanat eserleri, müzenin pencerelerinden görülen bugünkü Boğaz manzarasıyla birlikte ziyaretçilere sunulacak. Böylece İstanbul’un ve Boğaziçi’nin geçirdiği dönüşümün farklı dönemler üzerinden izlenebilmesi amaçlanıyor.





ARA GÜLER'DEN İBRAHİM ÇALLI'YA

Sergide Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı, Fausto Zonaro, Ara Güler ve Avni Arbaş gibi önemli sanatçıların eserlerinin yanı sıra tarihi haritalar, gravürler, fotoğraflar ve kartpostallar da yer alacak.





Müze, yalnızca bir sergi alanı olarak faaliyet göstermeyecek. Atölye ihtiyacı bulunan sanatçılara da kapılarını açacak olan İstanbul Boğaz Müzesi, aynı zamanda yeni eserlerin üretilebileceği bir kültür ve sanat alanı olarak kullanılacak.

İstanbul Boğaz Müzesi'nin, Boğaziçi’nin tarihi, kültürel ve sanatsal hafızasını geçmişten günümüze taşıyan yeni buluşma noktalarından biri olması hedefleniyor.