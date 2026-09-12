Tv yorumcusu ve Rasim Ozan Kitahyalı Kamuoyunun yakından tanıdığı tv Babala TV program yapımcısı Oğuzhan Uğur'un kendisine yazdığı mektubu ilk kez açıkladı.
Oğuzhan Uğur ve Rok arasında mektup trafiği: ''Kontrgerilla zihniyetinin temsilcisiydi''
Rasim Ozan Kütahyalı, AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan program yapımcısı Oğuzhan Uğur ile aralarındaki mektuplaşmayı açıkladı. Kütahyalı , Uğur'un mektubunda 'Size kızgın olduğum doğrudur ama nefret beslemiyorum’ ifadelerini kullandığını söyledi.Kaynak: Diğer
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Babala TV yapımcısı Oğuzhan Uğur, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 3 aydır tutuklu yargılanıyor.
Kamuoyunun merakla beklediği ROK ve Oğuzhan Uğur'un bir program daveti neticesinde mektuplaştığı ortaya çıktı.
Kütahyalı, mektupta yer alan yazışmaları şöyle aktardı;
“Oğuzhan Uğur bana mektup yazdı. Programına davet etti. Ben hiçbir zaman Oğuzhan Uğur’la ilgili bir şey söylemedim. Babası ayrı. Çünkü o, kontrgerilla zihniyetinin temsilcisiydi.
Mektup, ‘Rasim Bey merhaba. Beni sevmediğinizi biliyorum. Ben de sizden pek hazzetmem’ diye başlıyor. Devam ediyor. Bir program var, oraya davet ediyor. Benimle başlamayı düşünüyormuş.
Ben de, ‘Oğuzhan kardeşim, tabii ki. Gayet güzel bir mektup yazmışsın. Benim sana bir öfkem yok. Senin babana nefretim varsa bunu doğal karşılıyorum’ dedim.
Sonra cevap geldi. ‘Rasim Bey, cevabınız için çok teşekkür ederim. Kardeşim deme samimiyeti gösterdiğiniz için ağabey diye hitap etmek isterim. Size kızgın olduğum doğrudur ama nefret beslemiyorum’ dedi.
Yani ya bu mektubu yazma ya da bu samimiyetle yaklaştığın kişiye düştüğü zaman vurma. Muhtemelen kafasında program planı yaptı.”
Yazışmanın en dikkat çekici başlığını ise ROK'un, terörist elebaşı Öcalan'ı yakalayan ve sorgulayan komutan olarakta bilinen Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atiila Uğur'a yönelik ifadeleri oldu.
Kütahyalı'Ben hiçbir zaman Oğuzhan Uğur’la ilgili bir şey söylemedim. Babası ayrı. Çünkü o, kontrgerilla zihniyetinin temsilcisiydi' ifadesi dikkat çekti...