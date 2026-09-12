Oğuzhan Uğur ve Rok arasında mektup trafiği: ''Kontrgerilla zihniyetinin temsilcisiydi''

“Oğuzhan Uğur bana mektup yazdı. Programına davet etti. Ben hiçbir zaman Oğuzhan Uğur’la ilgili bir şey söylemedim. Babası ayrı. Çünkü o, kontrgerilla zihniyetinin temsilcisiydi.

Mektup, ‘Rasim Bey merhaba. Beni sevmediğinizi biliyorum. Ben de sizden pek hazzetmem’ diye başlıyor. Devam ediyor. Bir program var, oraya davet ediyor. Benimle başlamayı düşünüyormuş.