Kaynak: İHA

Sarp kayalıkları ve zengin bitki örtüsüyle farklı yaban hayatı türlerine ev sahipliği yapan Kazankaya Kanyonu, bu kez yaban keçilerine sahne oldu.

Kanyonun dik yamaçlarında yiyecek arayan yaban keçileri, kayalık alanlarda dolaşırken görüntülendi. Keçilerin zaman zaman sürü halinde koştuğu anlar da kayda alındı.

Bölgede son yıllarda yürütülen denetim ve koruma çalışmalarının ardından sayıları artan yaban keçilerinin rahat hareketleri dikkat çekti.

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Kazankaya Kanyonu’nun zorlu arazi koşullarına kolaylıkla uyum sağlayan keçiler, bir süre kayalık yamaçlarda tırmandıktan sonra gözden kayboldu.