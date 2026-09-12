Türkiye’de Mart 2027’de olası bir baskın seçim ihtimaline karşı YENİ Parti’nin hazırlıkları dikkat çekiyor.
Özgür Özel'in seçim planı ortaya çıktı: YENİ Parti tehlikesi
Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan erken veya baskın seçim, YENİ Parti'de stratejik hamle zorunluluğu doğurdu. Siyasi Partiler Kanunu'na göre seçime girebilmek için henüz 'yeterlilik' kazanamayan YENİ Parti'de Özel, seçim planını açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
14-15 Kasım’da ilk kurultayını gerçekleştirmeye hazırlanan parti, Seçim Kanunu nedeniyle seçime girme yeterliliği oluşmazsa tüm kurmay kadrosunu seçime girme yeterliliğine sahip yedek partiye taşıyacak.
Parti kaynakları ise yalnızca bir B planlarının olmadığını, “yedeğin de yedeği” için hazırlık yaptıklarını belirtiyor.
Türkiye’de erken seçim tartışmaları yeniden Ankara kulislerinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Olası bir erken seçim ihtimali tartışılırken, iktidar kanadından seçimlerin zamanında yapılacağı yönündeki açıklamaların kulislerde inandırıcılığını kaybettiği öne sürülüyor.
BASKIN SEÇİM İDDİALARI GÜNDEMDE
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’de yaptığı konuşmada, “Bu birlik ve beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum” ifadelerini kullanması da baskın seçim iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
B PLANI
Olası bir baskın seçimin Mart 2027’de yapılabileceği öne sürülürken, gözler 14-15 Kasım’da ilk kurultayını gerçekleştirmeye hazırlanan YENİ Parti’nin seçim hazırlıklarına çevrildi.
Parti kurmaylarının, Mart 2027’de seçim yapılması halinde Seçim Kanunu nedeniyle YENİ Parti’nin seçime girememe ihtimaline karşı bir B planı hazırladığı belirtiliyor.
Bu plana göre YENİ Parti’nin tüm kurmay kadrosunun, seçime girme yeterliliğine sahip bir yedek partiye taşınması planlanıyor.
SEÇİME ÖZEL MYK
YENİ Parti Lideri Özgür Özel’in ayrıca seçim sürecine özel bir “MYK” oluşturacağı, seçimi yönetecek kadroların ise deneyimli isimlerden seçileceği ifade ediliyor.
"YEDEĞİN DE YEDEĞİ PLANI"
YENİ Parti kaynakları, iktidarın muhalefete yönelik giderek sertleşen müdahalelerinin A, B ve C planlarını zorunlu hale getirdiğini savunuyor.
Bir parti kurmayı, “İlk seçimde gideceklerini biliyorlar. Bu yüzden, ‘Bu da olmaz’ diyebileceğimiz her şeyi yapabilirler. Yalnızca bir ana ve bir yedek plan değil, yedeğin de yedeği planlarımız var” değerlendirmesinde bulundu.
ADAY, PARTİ ÜYELERİNE SORULACAK
Parti kurmayları, ittifak tartışmalarının ise gündemlerinde olmadığını belirtiyor. Kurmaylara göre, “taban ittifakı” olarak tanımlanan birliktelik sandıkta kurulacak.
Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi halinde cumhurbaşkanı adayının parti üyelerine sorulacağı ifade edilirken, toplumsal muhalefetin üzerinde uzlaşabileceği bir isimle seçime gidileceği belirtiliyor.
Parti kurmayları, kişisel hırsların ve adaylık tartışmalarının partinin önüne geçmesine izin vermeyeceklerini savunuyor.
ÖZEL: DÜNDEN HAZIRIZ
YENİ Parti Lideri Özgür Özel de Kars’taki esnaf ziyaretinin ardından Erdoğan’ın seçim açıklamalarını değerlendirdi.
Özel, seçime “dünden hazır ve dünden razı” olduklarını belirterek uzun süredir milletin sandık talebini dile getirdiklerini söyledi.
Erdoğan’ın Güneysu’da yaptığı “yaklaşan seçimi inşallah hep birlikte atlatacağız” açıklamasını eleştiren Özel, seçimin atlatılacak bir zorluk olmadığını savundu.
Emeklilerin 23 bin TL ile geçim sıkıntısını dahi aşamadığını ifade eden Özel, “Çok çalışacağız, birlikte olacağız, birlikte sandıklarda buluşacağız ve bu iktidarı değiştireceğiz” mesajını verdi.