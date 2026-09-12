Özgür Özel'in seçim planı ortaya çıktı: YENİ Parti tehlikesi

"YEDEĞİN DE YEDEĞİ PLANI"

YENİ Parti kaynakları, iktidarın muhalefete yönelik giderek sertleşen müdahalelerinin A, B ve C planlarını zorunlu hale getirdiğini savunuyor.

Bir parti kurmayı, “İlk seçimde gideceklerini biliyorlar. Bu yüzden, ‘Bu da olmaz’ diyebileceğimiz her şeyi yapabilirler. Yalnızca bir ana ve bir yedek plan değil, yedeğin de yedeği planlarımız var” değerlendirmesinde bulundu.