Kaynak: İHA

Deniz ve tatlı su balıkçılığı sezonunun başlamasıyla Elazığ’daki balık tezgâhlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Balıkçı Ramazan Erdoğan’ın tezgâhına, Saroz Körfezi’nde avlanan 2 metre uzunluğunda ve 134 kilogram ağırlığında dev orkinos getirildi.

Sezonun en büyük balıklarından biri olarak tezgâhta sergilenen orkinos, vatandaşların dikkatini çekti. Dev balığın kilogramı 500 lira olarak belirlenirken, orkinosun dilimlenerek satışa sunulacağı belirtildi.

Balıkçı esnafı Ramazan Erdoğan, yeni sezona bereketli başladıklarını ifade ederek Saroz Körfezi’nden Elazığ’a getirilen orkinosun besin değerine dikkat çekti. Erdoğan, dev orkinosun protein ve omega-3 bakımından zengin bir balık olduğunu ve sağlığa faydalı olduğunu belirtti.