Hayalet Baron’un şok eden sırrı çözüldü: Cezaevinden böyle kaçmış

Sabah'ın haberine göre; İslam Yakut’un cezaevindeyken üniversite sınavına girdiği ve Sanat, Tasarım ve İç Mimarlık Bölümü’nü yüzde 50 burslu olarak kazandığı belirtildi. Yakut’un 2017’de üniversite kaydını yaptırmak için izinli olarak cezaevinden ayrıldığı, ancak geri dönmeyerek firar ettiği öne sürüldü. Yakut’un yurt içinde ve dışında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen toplam iki ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi.