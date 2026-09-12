Kaynak: İHA

Yaz tatilini değerlendirmek ve kendi harçlığını kazanmak isteyen 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir, babasının iş yerinin önüne kartondan küçük bir çekirdek tezgahı kurdu. Gün boyu büyük bir hevesle satış yapan küçük çocuk, elde ettiği mütevazı kazançla annesine bir de hediye aldı.

FIRSATÇI HIRSIZLAR KAMERADA

Satışını tamamladıktan sonra eşyalarını ve para kutusunu iş yerinin önünde bırakarak kısa süreliğine lavaboya giden Yunus Emre, geri döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Yoldan geçen 3 kişinin, sahipsiz sandıkları kutudaki paraları ve küçük çocuğun annesine özenle seçtiği hediyeyi çaldığı anlaşıldı. Vicdanları sızlatan o anlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"ABİLER, ABLALAR LÜTFEN EŞYALARIMI GETİRİN"

Emeğinin ve annesine aldığı hediyenin çalınmasıyla büyük üzüntü yaşayan 9 yaşındaki Yunus Emre, eşyalarını alan kişilere kameralar aracılığıyla masum bir çağrıda bulundu.

Küçük çocuk yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yaz tatilinde olduğumuz için arkadaşlarımla çekirdek satıyorduk. Çekirdeklerimizi satmayı bitirdik, sonrasında benim tuvaletim geldi. Ben kutuları iş yerinin önüne bıraktım. Sonrasında bir tane abi gelip benim bütün eşyalarımı almış. Sonra bir tane de abla gelip anneme aldığım hediyeyi almış. Abiler, ablalar lütfen anneme aldığım hediye ve benim eşyalarımı getirmenizi rica ediyorum. Getirirseniz çok mutlu olurum."