Kaynak: DHA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uygulamaya Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinden ekipler katıldı. Saat 21.00 ile 00.00 arasında gerçekleştirilen denetimde 77 ekip ve 243 personel görev aldı. Ekipler tarafından umuma açık alanlar, işletmeler, parklar ve metruk binalarda Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, kontrol noktalarında durdurulan araçlar sürücü evrakları ve trafik kuralları yönünden denetlendi. Alkollü mekanlar ile eğlence yerlerinde de denetim gerçekleştirildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimlerde 3 bin 758 kişinin GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1507 araç denetlendi, kuralları ihlal ettiği belirlenen 169 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 855 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. 16 araç ise trafikten menedildi.

Ekipler tarafından 64 umuma açık iş yeri, 62 park ve bahçe ile 22 metruk bina ve çevresi kontrol edildi. Denetimlerde 196 adet 'Galara' isimli sentetik ecza hap ile 9,54 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca denetlenen 1 iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen 55 kişiye, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 638 bin 220 TL idari para cezası uygulandı.