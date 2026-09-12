İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en köklü sosyal yardım ve dayanışma kurumlarından biri olan Darülaceze'nin asırlık tecrübesi artık akademik bir zemine taşındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün iştirakiyle düzenlenen törenle Darülaceze Akademi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. 130 yılı aşkın süredir bakıma muhtaç bireylere kucak açan kurum, bu yeni eğitim hamlesiyle şefkat odaklı tarihi misyonunu bilimsel temellerle geleceğe taşıyacak.

Açılış töreninin ardından Bakan Göktaş ve Vali Gül, akademinin uygulama sınıflarını gezerek eğitim sürecine ilk adımı atan kursiyerlerle bir araya geldi. Sınıflardaki donanımları inceleyen heyet, verilecek eğitimlerin içeriği hakkında da detaylı bilgi aldı.

Bakım hizmetlerindeki geleneksel özen ve merhamet anlayışını profesyonel standartlarla yeni nesillere aktarmayı hedefleyen Darülaceze Akademi, sektörün en çok ihtiyaç duyduğu kritik alanlara odaklanıyor. Akademi bünyesinde; Hasta ve Yaşlı Bakım Uzmanlığı, Evde Bakım Hizmetleri ve Palyatif Bakım Uzmanlığı branşlarında kapsamlı eğitimler verilecek.

Bu zorlu ve hassas eğitim programlarını başarıyla tamamlayan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı ve e-Devlet üzerinden doğrudan doğrulanabilen resmi sertifikalarla donanımlı birer uzman olarak iş hayatına atılabilecek.