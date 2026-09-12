En düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı: Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken mesaj

Enflasyon 2023’e göre yarı yarıya geriledi

Edinilen bilgilere göre Şimşek, son açıklanan enflasyon verisine işaret ederek, bu dönemde enflasyonun 2023 yılına kıyasla yarı yarıya gerilediğini ifade etti. Buna rağmen oranın henüz hedefledikleri seviyeye ulaşmadığına dikkat çektiği belirtildi.