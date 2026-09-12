Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MKYK toplantısında Orta Vadeli Program’a ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
En düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı: Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken mesaj
Emekli maaşlarıyla ilgili yeni bir hazırlık gündemde. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in toplantıda verdiği mesaj dikkat çekerken, çalışmanın kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Şimşek’in, en düşük emekli maaşına yönelik çalışmaların sürdüğünü, hazırlıkların kısa süre içinde tamamlanarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacağını söylediği öğrenildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MKYK toplantısında geçen pazar günü açıklanan üç yıllık Orta Vadeli Program (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıda Şimşek’in, en düşük emekli maaşı sorununa çözüm bulmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini ve hazırlanan çalışmanın önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını aktardığı belirtildi.
AK Parti MKYK, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in, Orta Vadeli Program’ın ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptığı kaydedildi.
Enflasyon 2023’e göre yarı yarıya geriledi
Edinilen bilgilere göre Şimşek, son açıklanan enflasyon verisine işaret ederek, bu dönemde enflasyonun 2023 yılına kıyasla yarı yarıya gerilediğini ifade etti. Buna rağmen oranın henüz hedefledikleri seviyeye ulaşmadığına dikkat çektiği belirtildi.
Konut ve gıda enflasyonuna yönelik adımlar
Şimşek’in toplantıda yüksek kira ve gıda enflasyonuna dikkat çektiği, konut arzını artırmak amacıyla yeni projeler geliştirileceğini söylediği öğrenildi. Bu kapsamda bütçeye yeni kalemler eklenmesinin planlandığı aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ise gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında özellikle yeni sulama kanalları için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.
En düşük emekli maaşı gündemde
Toplantıda emeklilerin yaşadığı sorunlar da ele alındı. Emekli sayısının her yıl arttığına dikkat çeken Şimşek’in, “emeklilerin sorunlarının farkındayız. Çözmek için de çalışıyoruz” dediği kaydedildi.
Şimşek’in, emekli maaşı sorununa çözüm için ilgili bakanlıkla birlikte çalıştıklarını, hazırlığın kısa süre içinde tamamlanacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını ifade ettiği belirtildi.