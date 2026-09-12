Kaynak: Haber Merkezi

Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen yayıncı Yarik Sing, İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde Türklerin yardımseverliğini test eden bir sosyal deney gerçekleştirdi.

Sing, çevredeki insanların nasıl tepki vereceğini görmek amacıyla elinde taşıdığı elma dolu poşeti yere düşürdü. Poşetin düşmesiyle birlikte içerisindeki elmalar caddeye dağıldı.

TÜRK VATANDAŞLAR HEMEN YARDIMA KOŞTU

Yere dağılan elmaları gören çevredeki Türk vatandaşlar, yaşananlara kayıtsız kalmadı. Çok sayıda kişi durarak elmaları yerden toplamaya başladı ve Özbek yayıncıya yardım etti.

İstiklal Caddesi'nin yoğunluğuna rağmen insanların işlerini bırakarak yayıncıya yardımcı olması sosyal deneyin dikkat çeken anlarını oluşturdu.

SOSYAL DENEYDEN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Yarik Sing'in gerçekleştirdiği deneyde çevredeki vatandaşların kısa sürede yardıma koşması dikkat çekti.

Özbek yayıncının Türklerin böyle bir durumda nasıl davranacağını görmek amacıyla gerçekleştirdiği sosyal deney, vatandaşların yere dağılan elmaları birlikte toplamasıyla sona erdi.