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YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla ehliyetine el konulan şoför esnafı için Meclis’e ortak hareket etme çağrısında bulundu. Sarıgül, yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte yılbaşından önce bir ehliyet hakkı düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

'EVE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR'

Paylaşımında özellikle geçimini direksiyon başından sağlayan vatandaşların yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Sarıgül, ehliyetin şoför esnafı için sadece resmi bir belge olmadığını vurguladı.

Geçimini şoförlükle sağlayan vatandaşların durumuna değinen Sarıgül, şu ifadelere yer verdi:

"Köy esnafımız ehliyetini çeşitli nedenlerle kaptırmış. Eve ekmek götüremiyor. Meclis çalışmaları başladı. Şoför arkadaşlarımızınki ehliyet değil, o kağıt parçası değil ekmek teknesi.. Yılbaşından önce bütün parlamento hep birlikte bir ehliyet hakkı müjdesini vermeliyiz. Şoför arkadaşlarımız yılbaşına huzurlu girmeli."