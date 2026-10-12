Kaynak: İHA

Van’dan Bursa’ya yolcu taşıyan bir firmaya ait otobüste kaydedilen görüntüler, sürüş güvenliğini tehlikeye atan bir olayı gündeme getirdi. Polatlı ile Eskişehir arasındaki güzergâhta ilerleyen araçta, direksiyon başındaki sürücünün otobüsü durdurmaksızın koltuğundan ayrıldığı ve sürücülüğü diğer şoföre devrettiği görüldü.

YOLCU TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Otobüste yolculuk yapan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerdeki şoför değişimi, olayı izleyenlerin tepkisine yol açtı. Araç hareket hâlindeyken gerçekleştirilen bu değişim, özellikle kısa süre önce yaşanan ölümcül trafik kazasının ardından yeniden gündeme geldi.

Manisa’da bir tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın hemen sonrasında yaşanan olay, tepkilerin artmasına neden oldu.

Görüntüleri yetkililere bildiren yolcunun ihbarının ardından polis ekiplerinin Bursa’da otobüsü durdurduğu belirtildi.