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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye ekonomisinin kronik sorunu olan enerji bağımlılığı ve dış ticaret dengesine ilişkin veriler, tablonun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos 2026 dönemi ödemeler dengesi verilerini değerlendirirken çarpıcı bir bilançoyu açıkladı. Şimşek, son 26 yılda enerji ithalatına ödenen tutarın 1,1 trilyon dolara ulaştığını belirterek, bu devasa meblağın aynı dönemdeki toplam cari açığın 1,6 katına ve mevcut brüt dış borç stokunun 2 katına denk geldiğini vurguladı.

Piyasalardaki son dalgalanmalardan enflasyon ve döviz hareketlerine, vatandaşın cebini doğrudan ilgilendiren kritik kararlardan küresel piyasalardaki son duruma kadar 13 Ekim Salı gününün öne çıkan tüm ekonomi gelişmelerini sizler için derledik.

Keyifli ve bol farkındalıklı okumalar dileriz.

Dış ticaret ve ödemeler dengesi tarafında ise ağustos ayında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla vererek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Altın ve enerji hariç tutulduğunda cari fazla 8 milyar 205 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 42,1 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

Ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı dış ticaret endeksleri, ihracatta miktar bazlı daralma yaşanırken ithalat maliyetlerindeki artış nedeniyle dış ticaret hadlerinde erime yaşandığını ortaya koydu.

KÜRESEL PİYASALAR MERKEZ BANKALARI VE EMTİA

BNP PARİBAS'TAN SIKILAŞMA TAHMİNİ

Fransız bankacılık devinin güncel raporuna göre, Fed'in aralık ve ocak aylarında toplam 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi, ECB’nin ise aralık ayında faiz artırımı yapması bekleniyor.

BUĞDAYDA SON 27 AYIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Karadeniz’de ateşkes beklentileri, beklenenden zayıf seyreden El Nino etkisi ve ABD buğdayına talebin düşmesiyle küresel buğday fiyatları eylülde yüzde 12,7 gerileyerek kile başına 6,70 doların altına indi.

IMF TÜRKİYE RAPORU

Küresel büyüme tahminini yüzde 3,1'e çıkaran IMF, Türkiye'nin 2026 yılında yüzde 2,7, 2027'de ise yüzde 3,6 büyüyeceğini öngörürken yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31,2 olarak ilan etti.

ÇİP KRİZİ TELEFON FİYATLARINI VURDU

Bellek çipi krizinin yarattığı maliyet baskısı cihaz fiyatlarına yüzde 20 zam olarak yansıdı; küresel sevkiyatlar 14 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ÜRETİM, GIDA, SAHA VE YARGI KARARLARI

TÜİK ÜRETİM RAKAMLARI

Ağustosta toplanan inek sütü miktarı yıllık yüzde 9,5 artışla 1 milyon 21 bin tona ulaştı. Tavuk eti üretimi aylık yüzde 5,6 azalarak 237 bin 749 ton olurken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1 artışla 2,04 milyar adede yükseldi.

TURİZM BÖLGESİNDE PETROL ARAMA KARARI

Antalya’nın Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için acele kamulaştırma kararı alındı. Karar bölge halkı ve çevrecilerin tepkisini çekti.

YARGITAY'DAN ÇALIŞAN HAKLARI KARARI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, farklı şubelerde çalışmaya zorlanan ve görev pozisyonu rızası dışında değiştirilen çalışanın haklı fesih yaparak kıdem tazminatı almaya hak kazandığını karara bağladı.

GEÇİM MÜCADELESİ VE SAHA VERİLERİ

AREA Araştırma’nın Ekim 2026 araştırması seçmenin ekonomi yönetimine güven duymadığını ortaya koyarken,

sahadaki emekliler ise ellerine geçen aylıkların sağlıklı beslenmelerine dahi yetmediğini vurguluyor.

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