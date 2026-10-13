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Kaynak: AA

Küresel tarım emtia piyasalarında buğday fiyatları sert düşüş grafiğini sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda kile başına fiyatı 6,70 doların altına inen buğday, 18 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Eylül ayında yüzde 12,7 oranında değer kaybeden buğday, böylece son 27 ayın en hızlı aylık düşüşünü kaydetmiş oldu.

Fiyatlardaki bu hızlı gerilemede, Karadeniz bölgesindeki gerilimi azaltabilecek diplomatik gelişmeler ve beklenenden zayıf seyreden hava olayları etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasında acil bir enerji ateşkesi konusunda anlaşıldığına dair açıklamaları ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin ateşkesi desteklediğini bildirmesi, bölgedeki arz risklerini hafifletti.

ABD BUĞDAYI PAHALI KALDI, TALEP AVRUPA'YA KAYDI

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, piyasadaki düşüşün arkasındaki temel dinamikleri değerlendirdi. Ergezen, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin seyri ve Karadeniz'de arz beklentilerinin artmasının yanında, korkulduğu kadar etkili olmayan El Nino hava olayları ve küresel büyümedeki yavaşlama endişelerinin fiyatları aşağı çektiğini belirtti.

Dolar endeksindeki güçlenmenin ABD buğdayının maliyetini artırdığını vurgulayan Ergezen, Rusya ve Ukrayna'da üretim maliyetlerinin düşmesiyle birlikte ABD buğdayının Avrupa buğdayına kıyasla pahalı kaldığını ifade etti. Bu durum ABD buğdayına olan talebi zayıflatırken, küresel buğday ihracatının dörtte birinden fazlasını gerçekleştiren Karadeniz bölgesinden gelecek arz beklentileri fiyatlama baskısını artırdı.