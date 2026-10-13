Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Counterpoint Research tarafından açıklanan son pazar raporu, küresel akıllı telefon sektörünün derin bir krizden geçtiğini ortaya koydu. 2026'nın üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 oranında geriledi. Bu tablo, pazarın 2012 yılından bu yana kaydettiği en kötü üçüncü çeyrek performansı olarak kayıtlara geçti.

BELLEK MALİYETLERİ ÜRETİMİ VE FİYATLARI VURDU

Sektördeki sert düşüşün ana kaynağını DRAM ve NAND bellek çiplerindeki tedarik sıkıntıları ile maliyet artışları oluşturuyor. Yılın ikinci çeyreğinde etkisini hissettiren bellek krizi, üçüncü çeyrekte de üretim ve sevkiyat planlarını aksatmaya devam etti. Artan bileşen masrafları nedeniyle cihaz fiyatları 2026 yılı genelinde ortalama yüzde 20 yükseldi. Fiyat artışları özellikle bütçe dostu modellere yönelen tüketici grubunu olumsuz etkiledi.

SAMSUNG VE APPLE PAZAR PAYINI BÜYÜTTÜ

Pazardaki daralmaya rağmen üst segment markalar pazar paylarını büyütmeyi başardı. Sevkiyatları yıllık bazda yüzde 3 gerilese de Samsung, pazar payını yüzde 23'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Şirketin gelir odaklı stratejisi ve Galaxy Z Fold 8 modeline yönelik yüksek talep bu başarıda etkili oldu.

Apple ise sevkiyat hacmindeki düşüşe karşın pazar payını tarihte ilk kez bir üçüncü çeyrekte yüzde 20 eşiğinin üzerine taşıyarak yüzde 22'ye ulaştırdı. Temel iPhone 18 modelinin henüz sunulmaması sevkiyatı kısıtlasa da iPhone 18 Pro serisinin güçlü lansman performansı tabloyu destekledi.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERDE CİDDİ KAN KAYBI

Yükselen bellek maliyetleri karşısında giriş ve orta segment ürünlerin fiyatını artıran Çinli üreticiler ağır kayıplar yaşadı. Xiaomi'nin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 30'dan fazla düşerek pazar payı yüzde 10'a geriledi. Yüzde 20'yi aşan kayıplar yaşayan Oppo ve vivo'nun pazar payları sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 8 seviyelerine çekildi.

Maliyet baskısı ve düşen satın alma gücü nedeniyle üreticilerin hacimden ziyade kârlılığa odaklanacağı, bu durumun yılın geri kalanında da fiyat artışlarını beraberinde getirebileceği öngörülüyor.