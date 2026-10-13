Son ankette ortaya çıktı: Seçmenden AK Parti'ye veto, güvenmiyorlar

AREA Araştırma'nın son anketi, Türkiye'de ekonomiye yönelik toplumsal algıyı ve beklentileri gözler önüne serdi. "Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, iktidarın ekonomi yönetiminde ciddi bir güven kaybı yaşadığını gösterdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 22'si ekonomi politikalarını başarılı bulurken, büyük bir çoğunluk olan yüzde 71,5'lik kesim "Başarısız" yanıtını verdi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 6,5'te kaldı.