AREA Araştırma'nın son anketi, Türkiye'de ekonomiye yönelik toplumsal algıyı ve beklentileri gözler önüne serdi. "Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, iktidarın ekonomi yönetiminde ciddi bir güven kaybı yaşadığını gösterdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 22'si ekonomi politikalarını başarılı bulurken, büyük bir çoğunluk olan yüzde 71,5'lik kesim "Başarısız" yanıtını verdi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 6,5'te kaldı.
Son ankette ortaya çıktı: Seçmenden AK Parti'ye veto, güvenmiyorlar
AREA Araştırma'nın Ekim 2026 tarihli "Türkiye Siyasi Durum Araştırması", ekonomiye dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Ankette seçmenin AK Parti'ye veto verdiği görüldü.Kaynak: Haber Merkezi
Siyasi parti tercihlerine göre dağılıma bakıldığında, ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerin iktidar blokunda da yankı bulduğu görülüyor. AK Parti seçmeninin yüzde 58,5'i ekonomi politikalarını başarılı bulurken, yüzde 32,1'lik önemli bir kesimi başarısız bulduğunu ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'de ise durum daha da dikkat çekici. MHP seçmeninin yüzde 54,7'si ekonomi politikalarını başarısız bulurken, "Başarılı" diyenlerin oranı yüzde 43,4'te kalıyor.
Muhalefet cephesinde ise ekonomi politikalarına yönelik tepki çok daha net. YENİ Parti (%96,2), İYİ Parti (%94,7), Zafer Partisi (%90,2), CHP (%89,3), Anahtar Parti (%87,2) ve DEM Parti (%86) seçmenlerinin büyük çoğunluğu hükümetin ekonomi politikalarını başarısız buluyor.
Kararsız veya "Hiçbiri" diyen seçmenlerin yüzde 73,9'u da ekonomi yönetimini başarısız bulanlar arasında yer alıyor.
Katılımcıların yüzde 63'ü ekonominin "Kötüye gidecektir" düşüncesini paylaşırken, "İyiye gidecektir" diyenlerin oranı %26'da kalıyor. %11'lik kesim ise bu konuda "Fikrim yok" yanıtını verdi.
Geleceğe yönelik beklentiler siyasi parti tercihlerine göre incelendiğinde, yalnızca AK Parti seçmeninin çoğunluğunun (%65,3) ekonominin iyiye gideceğine inandığı görülüyor. Ancak AK Parti seçmeninin yüzde 21,2'si bile ekonominin daha da kötüleşeceğini düşünüyor.
Cumhur İttifakı ortağı MHP seçmeninde ise geleceğe yönelik bir bölünme söz konusu. MHP seçmeninin yüzde 45,3'ü ekonominin iyiye gideceğini düşünürken, yine yüzde 45,3'ü kötüye gideceğini belirtiyor.
Muhalefet partilerinde ise geleceğe yönelik beklentiler oldukça karamsar. İYİ Parti (%96), YENİ Parti (%93,5), DEM Parti (%89,5), Zafer Partisi (%85,4), CHP (%78,2) ve Anahtar Parti (%68,1) seçmenlerinin büyük çoğunluğu ekonominin gelecekte daha kötüye gideceğini öngördü.
Kararsız veya "Hiçbiri" diyen seçmenlerin de yüzde 64,8'i gelecekte ekonominin daha da kötüleşeceğini düşünüyor.