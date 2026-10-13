Kaynak: Ekonomi Servisi

Fransız bankacılık devi BNP Paribas, küresel ekonomiye yönelik büyüme ve enflasyon tahminlerini revize etti. Banka, ABD Merkez Bankası Fed'in Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde toplam 50 baz puanlık faiz artışına gitmesini öngörürken, küresel ölçekte diğer merkez bankalarının da faiz patikasında sıkılaşma adımlarına devam edeceğini tahmin etti.

Avrupa Merkez Bankası tarafında da benzer bir adım öngören BNP Paribas, bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyor. Bu adımla birlikte mevduat faizinin yüzde 2,75 seviyesine yükselmesi ve sonrasında uzun süre sabit tutulması bekleniyor. Euro Bölgesi ekonomisinin 2026 yılında yüzde 1,1 büyüyeceğini, 2027 yılında ise büyümenin yüzde 1,5 seviyesine hızlanacağını öngören Fransız dev, yıllık ortalama enflasyonun sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3 gerçekleşeceğini kaydetti. Banka, enflasyondaki ikincil etkilerin beklenenden güçlü olması halinde ilave faiz artışlarının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

İNGİLTERE VE JAPONYA İÇİN FAİZ ROTASI NETLEŞTİ

İngiltere Merkez Bankası için de değerlendirmelerde bulunan BNP Paribas, bankanın Kasım 2026 döneminde 25 baz puanlık önleyici bir faiz artışıyla politika faizini yüzde 4 seviyesine çıkaracağını tahmin etti. Bankanın 2027 yılının ikinci yarısında ise iki kez faiz indirimi yaparak politika faizini yıl sonunda yüzde 3,50 seviyesine düşürmesi bekleniyor. İngiltere ekonomisinin hem 2026 hem de 2027 yıllarında yüzde 1,3 büyüyeceği, enflasyonun ise iki yıl boyunca ortalama yüzde 3,2 seviyesinde seyredeceği ifade edildi.

Asya cephesinde ise Çin ekonomisinin 2026 yılında yüzde 4,6 büyümesi beklenirken, Çin yönetiminin yılın son aylarında yatırımları ve özel tüketimi desteklemek amacıyla maliye politikası önlemlerini artıracağı öngörüldü. Japonya ekonomisinin 2026'da yüzde 1, 2027'de ise yüzde 1,2 büyüyeceğini tahmin eden Fransız dev, Japonya Merkez Bankası'nın 2027 ilk çeyrek sonuna kadar iki faiz artışı daha yapacağını ve politika faizinin 2028'in ikinci yarısında yüzde 2,5 seviyesine ulaşacağını vurguladı.