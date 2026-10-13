Özel bir bankada çalışan personelin görev unvanı düşürüldü, ardından farklı şubelerde günlük veya haftalık görevlendirmeler yapıldı.
Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar
Farklı şubelerde çalışmaya zorlanan ve görev pozisyonu değiştirilen çalışan, haklı fesih nedeniyle kıdem tazminatına hak kazandı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin itirazını reddeden kararı onadı.Kaynak: İHA
Çalışma koşullarının ağırlaştığını belirterek istifa eden bankacı, kıdem tazminatını alamayınca yargıya başvurdu.
Davada işçiyi haklı bulan mahkeme kararına Yargıtay da onay verdi.
Bireysel bankacılık yönetici yardımcısı olarak çalışan personel, daha alt bir kadro olan bireysel müşteri ilişkileri yönetici yardımcılığına geçirildi.
Farklı şubelere gönderilmeye başlanmasının ardından işten ayrılan çalışan, bankayla yaptığı tazminat görüşmelerinden sonuç alamadı.
İş Mahkemesi'ne başvuran bankacı, görevlendirmeler nedeniyle iş sözleşmesini haklı sebeple sona erdirdiğini belirterek kıdem tazminatının ödenmesini istedi.
Banka avukatı ise davanın usule uygun açılmadığını savundu.
Alacağın zamanaşımına uğradığını ve çalışanın görev statüsünde düşüş olmadığını savundu.
İstifayla ayrılan personelin tazminat alamayacağını ileri sürerek davanın reddini talep etti.
Aynı bankada 16 yıl çalışan personeli haklı bulan İş Mahkemesi, kıdem tazminatının ödenmesine hükmetti.
Bankanın itirazını inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi de işverenin çalışma yerini belirleme yetkisini sınırsız kullanamayacağına dikkat çekti.
İncelemede, çalışanın görev yaptığı şubeden yaklaşık 52 kilometre uzaktaki başka bir şubeye gönderildiği ve yeni görevlendirmelerin devam edeceğinin bildirildiği belirtildi.
İşverenin bu uygulamanın gerekçesini kanıtlayamadığı ve yetkisini objektif kullandığını gösteremediği kaydedildi.
Mahkeme, görevlendirmenin çalışma koşullarında esaslı değişiklik yarattığına ve işverenin yönetim hakkını kötüye kullanmasının söz konusu olabileceğine işaret etti.
Mevcut koşulların uygulanmamasının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II-(f) hükmü kapsamında haklı fesih nedeni oluşturabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Bölge Adliye Mahkemesi, çalışanın kıdem tazminatına hak kazandığına ve faiz başlangıcında hata bulunmadığına karar vererek bankanın istinaf başvurusunu reddetti.
Dosyayı temyiz aşamasında ele alan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, alt mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.
Böylece çalışma koşullarındaki esaslı değişiklik nedeniyle iş sözleşmesini haklı gerekçeyle fesheden bankacının kıdem tazminatı hakkı korundu.