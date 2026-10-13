Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar

Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar

Farklı şubelerde çalışmaya zorlanan ve görev pozisyonu değiştirilen çalışan, haklı fesih nedeniyle kıdem tazminatına hak kazandı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin itirazını reddeden kararı onadı.

Kaynak: İHA
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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 1

Özel bir bankada çalışan personelin görev unvanı düşürüldü, ardından farklı şubelerde günlük veya haftalık görevlendirmeler yapıldı.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 2

Çalışma koşullarının ağırlaştığını belirterek istifa eden bankacı, kıdem tazminatını alamayınca yargıya başvurdu.

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Davada işçiyi haklı bulan mahkeme kararına Yargıtay da onay verdi.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 4

Bireysel bankacılık yönetici yardımcısı olarak çalışan personel, daha alt bir kadro olan bireysel müşteri ilişkileri yönetici yardımcılığına geçirildi.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 5

Farklı şubelere gönderilmeye başlanmasının ardından işten ayrılan çalışan, bankayla yaptığı tazminat görüşmelerinden sonuç alamadı.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 6

İş Mahkemesi'ne başvuran bankacı, görevlendirmeler nedeniyle iş sözleşmesini haklı sebeple sona erdirdiğini belirterek kıdem tazminatının ödenmesini istedi.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 7

Banka avukatı ise davanın usule uygun açılmadığını savundu.

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Alacağın zamanaşımına uğradığını ve çalışanın görev statüsünde düşüş olmadığını savundu.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 9

İstifayla ayrılan personelin tazminat alamayacağını ileri sürerek davanın reddini talep etti.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 10

Aynı bankada 16 yıl çalışan personeli haklı bulan İş Mahkemesi, kıdem tazminatının ödenmesine hükmetti.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 11

Bankanın itirazını inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi de işverenin çalışma yerini belirleme yetkisini sınırsız kullanamayacağına dikkat çekti.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 12

İncelemede, çalışanın görev yaptığı şubeden yaklaşık 52 kilometre uzaktaki başka bir şubeye gönderildiği ve yeni görevlendirmelerin devam edeceğinin bildirildiği belirtildi.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 13

İşverenin bu uygulamanın gerekçesini kanıtlayamadığı ve yetkisini objektif kullandığını gösteremediği kaydedildi.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 14

Mahkeme, görevlendirmenin çalışma koşullarında esaslı değişiklik yarattığına ve işverenin yönetim hakkını kötüye kullanmasının söz konusu olabileceğine işaret etti.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 15

Mevcut koşulların uygulanmamasının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II-(f) hükmü kapsamında haklı fesih nedeni oluşturabileceği değerlendirmesi yapıldı.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 16

Bölge Adliye Mahkemesi, çalışanın kıdem tazminatına hak kazandığına ve faiz başlangıcında hata bulunmadığına karar vererek bankanın istinaf başvurusunu reddetti.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 17

Dosyayı temyiz aşamasında ele alan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, alt mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.

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Yargıtay son noktayı koydu: Artık tazminat alacaklar - Resim: 18

Böylece çalışma koşullarındaki esaslı değişiklik nedeniyle iş sözleşmesini haklı gerekçeyle fesheden bankacının kıdem tazminatı hakkı korundu.

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