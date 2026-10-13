Altın cephesi yeni haftanın ilk gününde yüzde 1’i aşan sert düşüşün ardından Salı günü pozitif seyirde güne başlangıç yaptı.
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim)
Altın piyasasında fiyatlar sert düşüşün ardından güne yükselişle başladı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rakamlar aniden değişti.Süleyman Çay
Bu hafta ise altın piyasasında gözler Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü açıklanacak verilerde olacak.
Ons altın güne yüzde 0,44’lük yükselişle 4 bin 189 dolar seviyelerinde başlangıç gerçekleştirdi.
Serbest piyasada gram altın ise sabah saatlerinde yüzde 0,51’lik artışla 6 bin 649 TL bandında seyir kaydetti.
Kapalıçarşı’da gram altın fiyatlarında da düne göre rakamlar değişti. Gram altın yüzde 0,57’lik artışla 6 bin 673 TL satış fiyatıyla konumlandı.
Peki Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım, tam, gramse ve has altın fiyatlarında son durum ne? Piyasadaki son rakamlar şu şekilde;
Gram Altın
Saat: 07:16:59
Alış Fiyatı: 6.587,64 TL
Satış Fiyatı: 6.673,76 TL
Yükseliş Yüzdesi: %0,57 (+37,53 TL)
Çeyrek Altın
Saat: 07:16:59
Alış Fiyatı: 10.792,00 TL
Satış Fiyatı: 10.877,00 TL
Yükseliş Yüzdesi: %0,56 (+61,00 TL)
Yarım Altın
Saat: 07:16:58
Alış Fiyatı: 21.584,00 TL
Satış Fiyatı: 21.748,00 TL
Yükseliş Yüzdesi: %0,56 (+122,00 TL)
Tam Altın
Saat: 07:16:59
Alış Fiyatı: 43.055,00 TL
Satış Fiyatı: 43.370,00 TL
Yükseliş Yüzdesi: %0,57 (+244,00 TL)
Gremse Altın
Saat: 07:16:59
Alış Fiyatı: 106.793,00 TL
Satış Fiyatı: 107.908,00 TL
Yükseliş Yüzdesi: %0,56 (+606,00 TL)
Has Altın
Saat: 07:17:25
Alış Fiyatı: 6.622,95 TL
Satış Fiyatı: 6.656,03 TL
Yükseliş Yüzdesi: %0,60 (+39,65 TL)
Dolar TL yeni haftaya yeni yükseliş ivmesiyle yüzde 0,25’lik artışla 49,35 TL seviyelerinde işlem aldı.
Brent Ham Petrol varil fiyatı ise dünkü yüzde 3,36’lık artışıyla yaptığı sert yükseliş bugün düşüşe döndü. Yüzde 0,65’lik düşüşle petrol varil fiyatı 105,42 dolar seviyesinde konumlandı.
Bu hafta ise piyasanın kaderini belirleyecek 6 veri yer alıyor. Haftanın son 3 günü bu veriler piyasanın odağı olacak. İlk olarak ABD'nin eylül ayı tüketici enflasyonu 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Burada veriler ılımlı gelirse altını destekleyecek, ancak yüksek bir enflasyon durumunda düşüş yaşanabilir.
Fed'in Bej Kitap raporu 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de paylaşılacak. ABD ekonomisinde istihdam, tüketim ve fiyat baskılarına ilişkin değerlendirmeler içeren rapor, enflasyon verisinin ardından faiz beklentilerini etkileyebilecek ikinci önemli veri olacak.
ABD'de eylül ayı üretici enflasyonu 15 Ekim Perşembe günü saat 15.30'da duyurulacak. Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak ABD perakende satışları, tüketici harcamalarının gücü belirlenecek.
Haftanın son işlem gününde de ABD'nin ithalat ve ihracat fiyatları saat 15.30'da, sanayi üretimi ise 16.15'te paylaşılacak.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.