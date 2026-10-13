Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim)

Bu hafta ise piyasanın kaderini belirleyecek 6 veri yer alıyor. Haftanın son 3 günü bu veriler piyasanın odağı olacak. İlk olarak ABD'nin eylül ayı tüketici enflasyonu 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Burada veriler ılımlı gelirse altını destekleyecek, ancak yüksek bir enflasyon durumunda düşüş yaşanabilir.