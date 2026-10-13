Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim)

Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim)

Altın piyasasında fiyatlar sert düşüşün ardından güne yükselişle başladı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında rakamlar aniden değişti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 1

Altın cephesi yeni haftanın ilk gününde yüzde 1’i aşan sert düşüşün ardından Salı günü pozitif seyirde güne başlangıç yaptı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 2

Bu hafta ise altın piyasasında gözler Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü açıklanacak verilerde olacak.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 3

Ons altın güne yüzde 0,44’lük yükselişle 4 bin 189 dolar seviyelerinde başlangıç gerçekleştirdi.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 4

Serbest piyasada gram altın ise sabah saatlerinde yüzde 0,51’lik artışla 6 bin 649 TL bandında seyir kaydetti.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 5

Kapalıçarşı’da gram altın fiyatlarında da düne göre rakamlar değişti. Gram altın yüzde 0,57’lik artışla 6 bin 673 TL satış fiyatıyla konumlandı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 6

Peki Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım, tam, gramse ve has altın fiyatlarında son durum ne? Piyasadaki son rakamlar şu şekilde;

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 7

Gram Altın

Saat: 07:16:59

Alış Fiyatı: 6.587,64 TL

Satış Fiyatı: 6.673,76 TL

Yükseliş Yüzdesi: %0,57 (+37,53 TL)

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 8

Çeyrek Altın

Saat: 07:16:59

Alış Fiyatı: 10.792,00 TL

Satış Fiyatı: 10.877,00 TL

Yükseliş Yüzdesi: %0,56 (+61,00 TL)

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 9

Yarım Altın

Saat: 07:16:58

Alış Fiyatı: 21.584,00 TL

Satış Fiyatı: 21.748,00 TL

Yükseliş Yüzdesi: %0,56 (+122,00 TL)

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 10

Tam Altın

Saat: 07:16:59

Alış Fiyatı: 43.055,00 TL

Satış Fiyatı: 43.370,00 TL

Yükseliş Yüzdesi: %0,57 (+244,00 TL)

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 11

Gremse Altın

Saat: 07:16:59

Alış Fiyatı: 106.793,00 TL

Satış Fiyatı: 107.908,00 TL

Yükseliş Yüzdesi: %0,56 (+606,00 TL)

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 12

Has Altın

Saat: 07:17:25

Alış Fiyatı: 6.622,95 TL

Satış Fiyatı: 6.656,03 TL

Yükseliş Yüzdesi: %0,60 (+39,65 TL)

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 13

Dolar TL yeni haftaya yeni yükseliş ivmesiyle yüzde 0,25’lik artışla 49,35 TL seviyelerinde işlem aldı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 14

Brent Ham Petrol varil fiyatı ise dünkü yüzde 3,36’lık artışıyla yaptığı sert yükseliş bugün düşüşe döndü. Yüzde 0,65’lik düşüşle petrol varil fiyatı 105,42 dolar seviyesinde konumlandı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 15

Bu hafta ise piyasanın kaderini belirleyecek 6 veri yer alıyor. Haftanın son 3 günü bu veriler piyasanın odağı olacak. İlk olarak ABD'nin eylül ayı tüketici enflasyonu 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Burada veriler ılımlı gelirse altını destekleyecek, ancak yüksek bir enflasyon durumunda düşüş yaşanabilir.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 16

Fed'in Bej Kitap raporu 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de paylaşılacak. ABD ekonomisinde istihdam, tüketim ve fiyat baskılarına ilişkin değerlendirmeler içeren rapor, enflasyon verisinin ardından faiz beklentilerini etkileyebilecek ikinci önemli veri olacak.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 17

ABD'de eylül ayı üretici enflasyonu 15 Ekim Perşembe günü saat 15.30'da duyurulacak. Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak ABD perakende satışları, tüketici harcamalarının gücü belirlenecek.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 18

Haftanın son işlem gününde de ABD'nin ithalat ve ihracat fiyatları saat 15.30'da, sanayi üretimi ise 16.15'te paylaşılacak.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Ekim) - Resim: 19

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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