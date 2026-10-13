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Kaynak: AA

Uluslararası Para Fonu (IMF), "Dünya Ekonomik Görünüm Raporu"nun ekim sayısını yayımladı. Küresel ekonomideki dayanıklılığın vurgulandığı raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 ve 2027 yılları büyüme ve enflasyon beklentileri de yer aldı.

IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisi için yüzde 2,9 olan 2026 büyüme beklentisini yüzde 2,7 seviyesine revize ederken, 2027 yılı büyüme öngörüsünü ise yüzde 3,6 seviyesinde sabit tuttu.

Öte yandan raporda Türkiye'nin enflasyon patikasına dair kritik rakamlar paylaşıldı. Fon, Türkiye'nin 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31,2, 2027 yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 26,5 olmasının beklendiğini kaydetti.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,1'E YÜKSELTİLDİ

Orta Doğu'da devam eden savaş ve ticaret gerilimlerine rağmen, 2026'nın ilk yarısında ekonomik faaliyetlerin ve yapay zekaya yönelik yatırımların ivmesiyle küresel ekonominin beklenenden daha iyi seyrettiği vurgulandı. IMF, küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 3,4 seviyesinde korudu.

Ayrıca geçici gıda ve enerji fiyat artışları nedeniyle küresel manşet enflasyonun 2026'da yüzde 4,7'ye yükselmesinin, 2027'de ise yüzde 4,1'e gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

DEV EKONOMİLERDE BÜYÜME REVİZYONLARI

Raporda yükselen piyasalar ve gelişmiş ülkelerin büyüme beklentilerinde dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Gelişmiş ekonomiler grubunda yer alan ABD için 2026 büyüme tahmini yüzde 2,3'te korunurken, 2027 tahmini yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseltildi. Avro Bölgesi'nin 2026 büyüme beklentisi yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e çıkarıldı; bölge ekonomilerinden Almanya'nın tahmini yüzde 1,3'e yükseltilirken Fransa'nın beklentisi yüzde 0,4'e düşürüldü.

Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi gayrimenkul ve iç talep baskılarıyla 2026 yılı için yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e, 2027 yılı için ise yüzde 4,1'den yüzde 4'e indirildi. Hindistan ekonomisinin güçlü performansı doğrultusunda hem 2026 hem de 2027 yılı büyüme tahminleri yüzde 7 seviyesine çıkarıldı.