Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde

Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde

İstanbul Boğazı’nın Kanlıca kıyısındaki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, mirasçıları tarafından 55 milyon dolara satışa çıkarıldı. Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın tarihi yalı için 30 milyon dolar teklif ettiği öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 1

İstanbul Boğazı’nın Kanlıca kıyısında yer alan Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, yeniden satış süreciyle gündemde.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 2

Tarihi yapının, 2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın’ın mirasçıları tarafından elden çıkarılmak istendiği belirtildi.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 3

Aktarılanlara göre yalının satış fiyatının başlangıçta 70 milyon dolar olarak belirlendi.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 4

Ancak bu rakam üzerinden alıcı bulunamaması üzerine bedel 55 milyon dolara indi.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 5

Tarihi yapının geçmişinde Faruk Yalçın’ın da önemli bir yeri bulunuyor.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 6

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın dayısı olan Yalçın, 1989 yılında satın aldığı yalıyı restore ettirerek ailesiyle birlikte burada yaşamıştı.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 7

Yalçın’ın ölümünün ardından mülk çocuklarına geçti ve yapı zamanla “Faruk Yalçın Yalısı” adıyla da anılmaya başladı.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 8

Yalının elden çıkarılması yönündeki kararın, Yalçın’ın iki evliliğinden dünyaya gelen çocukları tarafından birlikte alındığı kaydedildi.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 9

İlk evliliğinden Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın’ın, ikinci evliliğinden ise Süreyya Yalçın’ın mirasçı olduğu belirtildi.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 10

Satış işlemlerinin yürütülmesi için mirasçıların bir emlak şirketiyle çalıştığı ifade edildi.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 11

Satış sürecinde dikkat çeken isim ise Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya oldu.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 12

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un aktardığı bilgilere göre Ulukaya, İstanbul’da daha fazla zaman geçirme planı doğrultusunda kentte ev arayışına girdi.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 13

Bu arayış kapsamında Kanlıca’daki yalıyı ziyaret eden Ulukaya’nın, tarihi yapı hakkında incelemelerde bulunduğu ve sonrasında satın alma amacıyla teklif ilettiği ileri sürüldü.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 14

Yalının 55 milyon dolarlık satış fiyatına karşılık Ulukaya’nın 30 milyon dolar önerdiği iddia edildi.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 15

Söz konusu rakamlar arasındaki fark 25 milyon dolar olurken, tarafların bu konuda uzlaşıp uzlaşamayacağı henüz belli olmadı.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 16

Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’nın geçmişi de satış sürecinin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 17

Yapıyla ilgili yayımlanan kaynaklarda, yalının tarihinin 19. yüzyıla kadar uzandığı ve mevcut yapının daha eski bir sahil yapısının bulunduğu alanda yükseldiği bilgisine yer veriliyor.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 18

Mirasçıların talep ettiği 55 milyon dolar ile Hamdi Ulukaya’ya atfedilen 30 milyon dolarlık teklif arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Aziz Yıldırım’ın dayısınındı: Dünyanın en zengin Türk’ü yalının peşinde - Resim: 19

Anlaşma sağlanması durumunda tarihi yalı yeni sahibine geçecek.

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