Açlık sınırının 37 bin TL’yi aştığı ortamda 23 bin 552 TL’lik en düşük maaşla emekliler geçimini sağlayamıyor. Hayat pahalılığı her geçen gün etkisini iyice gösterirken emeklilerin temmuzda yapılan zamları dertlere derman olmadı.
Mehmet Şimşek zam oranlarını verdi: Emekli ve memur Ocak 2027 maaşları değişecek
Mehmet Şimşek'in işaret ettiği yüzde 28-29’luk yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan ilk hesaplamalar ortaya çıktı. YENİÇAĞ olarak tek tek maaşlara yansımasını hesapladık.Süleyman Çay
Hal böyleyken iktidarın emekli maaşlarına dair gelecek Ocak maaş zammında ekstra bir iyileştirme yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayında emeklilere kara haberi vermişti.
Şimşek, enflasyon dışında emeklilere zam yapılmayacağını ifade etti. Şimşek, gelecek dönemde maaş zamlarına yüzde 28 ila 29 oranında bir farkın ortaya çıkabileceğini belirtirken "Bu şokun etkisiyle çok farklı noktalara geldi. Enflasyonda yılı yüzde 28 ile 29 arasında kapatacağız” dedi.
Şimşek’in iki verdiği rakama göre emekli ve memur maaş zamlarına gelecek zam oranı ve yansımasını tek tek YENİÇAĞ olarak hesapladık.
Yüzde 28’lik bir enflasyon ortaya çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 8,7 enflasyon farkı çıkarken memurlar için ise bu oran 6.67 olacak.
Yüzde 29’luk bir enflasyon farkında ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 9,55 enflasyon farkını almış olacak. Memurlar ise yüzde 7.5’a hak kazanacak.
Yüzde 8.7’lik tahminde enflasyon farkında 23 bin 552 TL’lik maaş, 25 bin 601 TL olacak. Yüzde 9.55’lik bir oranda ise maaşlar 25 bin 801 TL olarak ortaya çıkacak.
Memur emeklilerinde ise 31 bin 527 TL olan maaşlar yüzde 6.67’lik farkla 33 bin 629 TL’ye, yüzde 7.5’lik bir farkla da 33 bin 891 TL’ye gelmiş olacak.
Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 70.224 TL'den yüzde 6.67'lik artışla 74 bin 907 TL'ye, yüzde 7.5'luk bir artışla da 75 bin 490'a gelmiş olacak.
TÜİK’in Temmuz, Ağustos verilerini açıklamasıyla birlikte Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki fark oranların açıklanmasının ardından emekli ve memurun fark zamları kesinleşmiş olacak.