Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor?

Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor?

Ank-Ar’ın Ağustos 2026 “Seçmen Gündemi” araştırmasında, seçilmiş milletvekili veya belediye başkanlarının başka bir siyasi partiye geçmesine yönelik güçlü bir itiraz ortaya çıktı. Katılımcıların ezici çoğu bu tür geçişleri doğru bulmadığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 1

Türkiye’de seçilmiş milletvekili ve belediye başkanlarının görev süresi içerisinde başka bir siyasi partiye geçmesi tartışılıyor.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 2

Ank-Ar’ın Ağustos 2026 tarihli “Seçmen Gündemi” araştırmasında seçmenin bu konudaki yaklaşımı ölçüldü.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 3

Katılımcılara, “Seçilen bir milletvekili veya belediye başkanının, başka bir siyasi partiye geçmesini doğru buluyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 4

Araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 76,5’i “Hayır, doğru bulmuyorum” yanıtını verdi.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 5

Seçilmiş bir siyasetçinin parti değiştirmesini doğru bulanların oranı ise yüzde 16,9 olarak ölçüldü.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 6

Katılımcıların yüzde 2,5’i kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 4,1’i “fikrim yok/cevap yok” yanıtını verdi.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 7

Böylece parti değiştirmeyi doğru bulmayanların oranı, bu uygulamayı destekleyenlerin oranının yaklaşık 4,5 katına çıktı.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 8

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, parti değiştirmeye yönelik itirazın farklı seçmen gruplarında da yüksek oranlara ulaşması oldu.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 9

Araştırmada parti değiştirmeyi doğru bulmayanların oranı, tabloda yer alan ilgili seçmen gruplarında şöyle sıralandı:

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 10

CHP: yüzde 81,4

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 11

AK Parti: yüzde 58,6

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 12

YENİ Parti: yüzde 91,7

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 13

DEM Parti: yüzde 90,0

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 14

MHP: yüzde 60,7

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 15

İYİ Parti: yüzde 90,8

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 16

Anahtar Parti: yüzde 65,9

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 17

Yeniden Refah Partisi: yüzde 83,3

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 18

Zafer Partisi: yüzde 79,3

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 19

TİP: yüzde 95,3

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 20

Diğer: yüzde 70,3

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 21

Protesto oy: yüzde 75,9

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 22

Araştırmada iktidar ve Cumhur İttifakı seçmenleri açısından da parti değiştirmeye yönelik tutum dikkat çekti.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 23

AK Parti seçmenlerinin yüzde 58,6’sı seçilmiş bir milletvekili veya belediye başkanının başka bir partiye geçmesini doğru bulmadığını söyledi. Aynı seçmen grubunda geçişleri doğru bulanların oranı yüzde 31,7 olarak ölçüldü.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 24

MHP seçmeninde ise parti değiştirmeye karşı çıkanların oranı yüzde 60,7, doğru bulanların oranı yüzde 31,4 oldu.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 25

CHP seçmenleri arasında da parti değiştirilmesine yönelik belirgin bir itiraz görülüyor.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 26

CHP seçmenlerinin yüzde 81,4’ü seçilmiş bir siyasetçinin başka bir partiye geçmesini doğru bulmadığını belirtirken, yüzde 18,6’sı bunu doğru buldu.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 27

DEM Parti seçmenlerinde, doğru bulanların oranı ise yüzde 5,3 olarak ölçüldü.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 28

Zafer Partisi seçmenlerinde parti değişikliğine karşı çıkanların oranı yüzde 79,3, doğru bulanların oranı yüzde 5,2 oldu.

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Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor? - Resim: 29

TİP seçmeninde ise doğru bulanların oranı yüzde 4,8 seviyesinde kaldı.

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