Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor?

AK Parti seçmenlerinin yüzde 58,6’sı seçilmiş bir milletvekili veya belediye başkanının başka bir partiye geçmesini doğru bulmadığını söyledi. Aynı seçmen grubunda geçişleri doğru bulanların oranı yüzde 31,7 olarak ölçüldü.