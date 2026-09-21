Türkiye’de seçilmiş milletvekili ve belediye başkanlarının görev süresi içerisinde başka bir siyasi partiye geçmesi tartışılıyor.
Ank-Ar anketi ortaya koydu: Parti değiştirenler hakkında seçmen ne düşünüyor?
Ank-Ar’ın Ağustos 2026 “Seçmen Gündemi” araştırmasında, seçilmiş milletvekili veya belediye başkanlarının başka bir siyasi partiye geçmesine yönelik güçlü bir itiraz ortaya çıktı. Katılımcıların ezici çoğu bu tür geçişleri doğru bulmadığını belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Ank-Ar’ın Ağustos 2026 tarihli “Seçmen Gündemi” araştırmasında seçmenin bu konudaki yaklaşımı ölçüldü.
Katılımcılara, “Seçilen bir milletvekili veya belediye başkanının, başka bir siyasi partiye geçmesini doğru buluyor musunuz?” sorusu yöneltildi.
Araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 76,5’i “Hayır, doğru bulmuyorum” yanıtını verdi.
Seçilmiş bir siyasetçinin parti değiştirmesini doğru bulanların oranı ise yüzde 16,9 olarak ölçüldü.
Katılımcıların yüzde 2,5’i kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 4,1’i “fikrim yok/cevap yok” yanıtını verdi.
Böylece parti değiştirmeyi doğru bulmayanların oranı, bu uygulamayı destekleyenlerin oranının yaklaşık 4,5 katına çıktı.
Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, parti değiştirmeye yönelik itirazın farklı seçmen gruplarında da yüksek oranlara ulaşması oldu.
Araştırmada parti değiştirmeyi doğru bulmayanların oranı, tabloda yer alan ilgili seçmen gruplarında şöyle sıralandı:
CHP: yüzde 81,4
AK Parti: yüzde 58,6
YENİ Parti: yüzde 91,7
DEM Parti: yüzde 90,0
MHP: yüzde 60,7
İYİ Parti: yüzde 90,8
Anahtar Parti: yüzde 65,9
Yeniden Refah Partisi: yüzde 83,3
Zafer Partisi: yüzde 79,3
TİP: yüzde 95,3
Diğer: yüzde 70,3
Protesto oy: yüzde 75,9
Araştırmada iktidar ve Cumhur İttifakı seçmenleri açısından da parti değiştirmeye yönelik tutum dikkat çekti.
AK Parti seçmenlerinin yüzde 58,6’sı seçilmiş bir milletvekili veya belediye başkanının başka bir partiye geçmesini doğru bulmadığını söyledi. Aynı seçmen grubunda geçişleri doğru bulanların oranı yüzde 31,7 olarak ölçüldü.
MHP seçmeninde ise parti değiştirmeye karşı çıkanların oranı yüzde 60,7, doğru bulanların oranı yüzde 31,4 oldu.
CHP seçmenleri arasında da parti değiştirilmesine yönelik belirgin bir itiraz görülüyor.
CHP seçmenlerinin yüzde 81,4’ü seçilmiş bir siyasetçinin başka bir partiye geçmesini doğru bulmadığını belirtirken, yüzde 18,6’sı bunu doğru buldu.
DEM Parti seçmenlerinde, doğru bulanların oranı ise yüzde 5,3 olarak ölçüldü.
Zafer Partisi seçmenlerinde parti değişikliğine karşı çıkanların oranı yüzde 79,3, doğru bulanların oranı yüzde 5,2 oldu.
TİP seçmeninde ise doğru bulanların oranı yüzde 4,8 seviyesinde kaldı.