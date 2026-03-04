ABD’nin dış politika kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. CNN televizyonunda aktarılan bir habere göre, CIA İran’da bir halk hareketi yaratmak amacıyla Kürt güçlere silah sağlanmasını içeren bir plan üzerinde çalışıyor. Konuya yakın çok sayıda kaynağın CNN’e verdiği bilgilere göre, Donald Trump İranlı muhalif Kürt gruplar ve Irak’taki bazı Kürt liderlerle askeri destek seçenekleri konusunda temaslar yürüttü.

Söz konusu görüşmelerde, İran yönetimine karşı baskıyı artırabilecek olası senaryoların ele alındığı ve bölgedeki Kürt unsurlara verilebilecek desteğin kapsamının değerlendirildiği öne sürüldü. Ancak planın hangi aşamada olduğu ya da resmi bir karar alınıp alınmadığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

EMPERYALİZMİN SİLAHI YİNE DEĞİŞMEDİ

ABD televizyonu CNN'de aktarılan İran'a yönelik Kürt planı emperyalizmin Irak ve Suriye'de uyguladığı taktiğe başvurduğunu gösteriyor. Söz konusu tablo, Beyaz Saray'ın Suriye sahasındaki ortağını değiştirip Şam'daki Colani yönetimini yeni partner olarak belirlemesi sonrasında PYD'nin ve Türkiye'de DEM'li siyasilerin ABD'ye gösterdiği tepkiyi akıllara getirdi. ABD'nin besleyip büyüttüğü silahlı Kürt gruplara Suriye'de arkasını dönmesine rağmen Irak'taki Kürt grupların İran'a karşı ABD planlarında yer almaya istekli olması ders alınmadığını gösteriyor.

PLAN: İRAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİ MEŞGUL ETMEK

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kişi, planın Kürt silahlı güçlerinin İran güvenlik güçlerini meşgul ederek onları sahaya çekmesi olduğunu söyledi.

Böylece İran’ın büyük şehirlerindeki silahsız protestocuların güvenlik güçlerinin sert müdahalesi olmadan sokağa çıkabilmesi hedefleniyor.

Bir ABD yetkilisi ise Kürt güçlerinin İran rejiminin askeri kaynaklarını bölgeye yayarak kaos yaratabileceğini ve ordunun gücünü dağıtabileceğini söyledi.

Diğer bazı planlar ise Kuzey İran’da İsrail için tampon bölge oluşturacak bir alanın ele geçirilmesi ihtimalini içeriyor.

"ABD VE İSRAİL'DEN DESTEK BEKLENİYOR"

Haberde İranlı Kürt bir kaynağın, "İranlı muhalif bazı silahlı grupların ülkenin batısında bazı eylemler yapmayı planladığı, bu kişilerin ABD ve İsrail'den destek beklediği" sözlerine yer verildi.

Bölgedeki Kürtlerin İran'da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için "tampon bölge" oluşturup oluşturamayacağı olasılığı üzerinde de konuşulduğu iddia edildi.

Eski Pentagon yetkilisi ve CNN ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas ise "ABD'nin Kürtleri silahlandırarak İranlıların ayaklanma sürecini açıkça hızlandırmaya çalıştığını" öne sürdü.

Plitsas, "İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, biri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacaktır" ifadesini kullandı.

TRUMP BARZANİ VE TALABANİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Trump’ın, İran’a yönelik saldırıların başlamasından bir gün sonra Barzani ve Talabani ile görüştüğü öne sürülmüştü.

Görüşme haberlerinden kısa süre sonra PJAK’ın da aralarında bulunduğu İran’daki gruplardan “Bu savaş, İran halkının ve bu ülkedeki milletlerin Amerika, İsrail ya da uluslararası toplumla savaşı değildir” açıklaması gelmişti.

Savaşın başlamasından altı gün önce ise Irak’ta barınan beş İranlı Kürt grup “İran Kürdistanı Siyasi Güçler Koalisyonu”nu kurduklarını açıklamıştı.