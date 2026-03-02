Eski CIA analisti Larry Johnson, Judging Freedom programında Ortadoğu’daki askeri gelişmeleri değerlendirdi. Johnson, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonunun stratejik bir hata olduğunu belirterek, “Kazanamayacakları bir kavgaya girdiler ve ellerinde kolay bir çıkış yolu yok” dedi.

TRUMP YÖNETİMİNİN PLANI VE İRAN’IN HAZIRLIĞI

Johnson, Trump yönetiminin Haziran 2025’teki “baş kesme” operasyonunun benzerini yapabileceğine inanarak saldırıyı planladığını söyledi. Ancak İran’ın bu tür bir saldırıyı iki aydır beklediğini ve üst düzey kadronun haleflerini belirlediğini ifade etti.

ABD ÜSLERİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

Saldırının ardından İran’ın sadece İsrail’i değil, Basra Körfezi’nden Irak’a kadar tüm ABD üslerini hedef aldığını belirten Johnson, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla ABD gemilerinin lojistik olarak zor durumda kaldığını vurguladı. Ayrıca Bahreyn’deki ABD donanma tesislerine yapılan saldırı ve yerel halkın sevinç gösterileri dikkat çekti.

İSRAİL’İN HAVA SAVUNMA SORUNLARI

Johnson, İsrail’in hava savunma sistemlerindeki stok sorunlarına işaret ederek, İran’ın stratejik hedeflerini sivil kayıpları minimize ederek seçtiğini söyledi. 105 kız çocuğunun ölümü İran halkını rejim etrafında kenetledi ve saldırı, ABD ve İsrail açısından ciddi siyasi ve askeri sonuçlar doğuruyor.

Analist, lojistik ve mühimmat tedarik zincirlerinin ABD için sınırlı olduğunu, Çin’in kritik mineralleri tedarik etmeyi durdurmasının operasyonları zorlaştırdığını belirtti. Petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara çıkabileceğini öngören Johnson, Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalmasının küresel enerji piyasalarını dramatik şekilde etkileyeceğini vurguladı.

BÖLGEDEKİ Şİİ HAREKETLERİ VE ABD’NİN İZOLASYONU

Johnson, ABD askerlerinin kayıplarının Trump yönetimini sarsacağını ve Kongre onayı olmadan yürütülen savaşın azil sürecine yol açabileceğini söyledi. Ayrıca, bölgedeki Şii hareketlerinin ABD üslerine saldırı ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, ABD’nin yöntemlerinin tam tersi sonuçlar doğuracağını ve ülkeyi izole edeceğini ifade etti.