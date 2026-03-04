Tapu işlemlerinde zorunlu olacak: Miktar detayı...

“AVUKATLARIMIZIN YILLARDIR DİLE GETİRDİĞİ TALEPLERE CEVAP VEREN DÜZENLEMELERDİR”

Bakan Gürlek, son 24 yılda yapılan düzenlemeler arasında UYAP entegrasyonunu genişletilmesi, avukatlık hizmetlerindeki KDV oranının düşürülmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğunu belirterek, “Mesleğe yeni başlayan avukatlara 5 yıl boyunca baro tarafından alınan keseneğin alınmamasını sağladık. Büro kurma giderleri olarak yeni başlayan özellikle meslektaşlarımıza finansman desteği sağladık. Bu konuda ilgili bankalarla gerekli görüşmeleri yaptık. Şu an finansal destekten yararlanıyorlar. 20 yıllık kıdeme sahip hukukçulara arabuluculuk imkanı tanıdık. Uzlaştırmacılara sadece uzlaştırmacı olabilmek için sadece hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirdik. Tüm bu düzenlemeler savunmayı güçlendiren avukatlarımızın yıllardır dile getirdiği taleplere cevap veren önemli düzenlemelerdi.” şeklinde konuştu. Bakan Gürlek, “Avukatlarımız, hak arama hürriyetinin teminatı, adalet sistemimizin vazgeçilmez kurucu unsurudur. Savunmanın güçlü olduğu yerde adalet daha da kökleşir, toplumsal güven daha da artar.” ifadelerini kullandı.