Yapay zeka Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının sonucunu tahmin etti

Eksikler ve Kadro Durumu

Beşiktaş’ta yalnızca Bilal ve Emirhan sakat ve kadro derinliği bu açığı kapatacak durumda. Ayrıca Sergen Yalçın, bu maçta derbiyi düşünerek rotasyona gidebilir. Rizespor tarafında da benzer eksiklikler mevcut, ancak tur için baskı altında oldukları için riskli bir oyun sergileyebilirler.