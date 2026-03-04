Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun son hafta mücadelesinde Beşiktaş, bugün Tüpraş Stadyumu’nda Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.
Yapay zeka Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının sonucunu tahmin etti
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun son hafta mücadelesinde Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Saat 20:30’da başlayacak bu karşılaşma, gruptan çıkış için oldukça değerli bir maç olacak.
Yapay zekaya maçın skorunu sorduk. İşte değerlendirme...
Grup Durumu ve Matematik
Beşiktaş, grup aşamasında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan ve +4 averajla (6-2) lider konumda bulunuyor. Namağlup serisini sürdürmesi, özellikle Galatasaray derbisi öncesi takımın moralini yükseltecek.
Rizespor ise 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puanda ve +1 averajda (6-5) 4. sırada yer alıyor. Tur için kazanmak zorunda olan Rizespor, diğer sonuçlara da bağlı olarak avantaj sağlamaya çalışacak. Baskı tamamen konuk ekipte.
Takım Formu ve Motivasyon
Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon Rizespor’u evinde 1-0 mağlup etmişti ve kupada da ev avantajı net bir şekilde ön plana çıkıyor. Taraftar desteğiyle maç boyunca yüksek tempoda oynayacak, erken gol arayacak ve rakip üzerinde baskı kuracak.
Sergen Yalçın, kupayı “Avrupa’ya en kısa yol” olarak görüyor ve rotasyonun sınırlı olacağı, en güçlü kadroyla sahaya çıkacağı sinyallerini verdi.
Rizespor ise deplasmanda zorlanan ve ligde formsuz dönemler yaşayan bir takım. Kazanmak zorunda oldukları için riskli bir oyun oynayabilirler.
Kontra ataklarla etkili olmaya çalışabilirler; ancak Beşiktaş’ın topa sahip olma üstünlüğü ve pozisyon üretme kapasitesi, onların bu planını zorlaştıracak.
Taktik ve Oyun Beklentisi
Beşiktaş’ın oyun planı, yüksek pres ve kanatlardan hızlı hücumlar üzerine kurulacak. Orta sahada kontrolü ele alarak rakibi boğacak, savunmada ise temiz bir oyun sergileyecek. Erken gol gelirse maçın kontrolü tamamen ev sahibinde olacak.
Rizespor ise daha çok kontratak ve set hücumlarıyla etkili olmaya çalışacak, ancak savunma açıkları Beşiktaş’ın baskısına dayanmakta zorlanacak. Ev sahibi taraftarın coşkulu desteğiyle tribünler neredeyse dolu (%98+), atmosfer “cehennem” havasında olacak ve motivasyonu artıracak.
Eksikler ve Kadro Durumu
Beşiktaş’ta yalnızca Bilal ve Emirhan sakat ve kadro derinliği bu açığı kapatacak durumda. Ayrıca Sergen Yalçın, bu maçta derbiyi düşünerek rotasyona gidebilir. Rizespor tarafında da benzer eksiklikler mevcut, ancak tur için baskı altında oldukları için riskli bir oyun sergileyebilirler.
Net Tahmin ve Skor Beklentisi
Ev sahibi avantajı, grup liderliği, namağlup seri ve taraftar faktörüyle Beşiktaş net favori olarak öne çıkıyor. Rizespor’un açık oynamak zorunda olması, Beşiktaş’ın gol bulmasını kolaylaştıracak. Maçta skor tahminim: Beşiktaş 3-1 Rizespor
Senaryo
10’ – Beşiktaş, sol kanattan gelişen atakta ilk golü buluyor: 1-0
55’ – Beşiktaş, sağ kanattan gelen ortayı değerlendiren forvet ile ikinci golü kaydediyor: 2-0
82’ – Beşiktaş, hızlı kontra atakta üçüncü golü buluyor: 3-0
88’ – Rizespor, maçın sonlarına doğru skoru tayin eden golü atıyor: 3-1