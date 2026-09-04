Kaynak: İHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaylarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında taraflar arasında yaşanan gerginliğin bazı anları yer alırken, görüntülerle ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

ŞANVER’İN BAŞVURUSUNUN ARDINDAN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Özlem Şanver, Nisan 2026’da fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Söz konusu tedbir kararının daha sonra 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında Şimşek ile Şanver arasında yaşanan gerginliğin bazı anları görülüyor. Görüntülerin olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi kapsamında incelendiği öğrenildi.

GEÇMİŞTEKİ ŞİDDET İDDİALARI DA DOSYADA

Şanver’in daha önce verdiği ifadelerde de Berhan Şimşek’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi. Şanver’in başvurusu üzerine verilen koruma tedbirinin, mahkemenin değerlendirmesi sonucunda iki ay daha uzatıldığı kaydedildi. Mahkeme sürecindeki iddialar ve güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.