Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket: Seçmen CHP'ye nasıl bakıyor?

Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket: Seçmen CHP'ye nasıl bakıyor?

CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası siyasette artan tansiyon, CHP içerisinde mahkeme kararıyla geri dönen Kılıçdaroğlu yönetimine dinmeyen tepkiler... Vatandaşlar butlan kararından bu yana CHP'ye karşı görüşlerini nasıl konumlandırıyor?

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket: Seçmen CHP'ye nasıl bakıyor? - Resim: 1

Ankara Araştırma, Ağustos ayı seçmen gündemi araştırmasında katılımcılara "Sizce CHP kime daha yakın?" sorusunu yöneltti.

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Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket: Seçmen CHP'ye nasıl bakıyor? - Resim: 2

Katılımcılara "CHP Cumhur İttifakı'na mı, muhalefete mi daha yakın yoksa bağımsız mı?" seçenekleri soruldu.

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Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket: Seçmen CHP'ye nasıl bakıyor? - Resim: 3

Mutlak butlan kararı sonrası 24 Temmuz'da Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurmuş, parti içerisinde ağırlıklı olarka Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini destekleyen kurmaylar kalmıştı.

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Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket: Seçmen CHP'ye nasıl bakıyor? - Resim: 4

ANK-AR'ın Ağustos araştırmasında Kılıçdaroğlu CHP'sinin vatandaşın gözünde çizdiği imaj ortaya çıktı.

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Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket: Seçmen CHP'ye nasıl bakıyor? - Resim: 5

İşte ANK-AR'ın araştırma sonuçları:

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Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket: Seçmen CHP'ye nasıl bakıyor? - Resim: 6

Soru: Sizce CHP kime daha yakın?

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Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket: Seçmen CHP'ye nasıl bakıyor? - Resim: 7

CHP'nin muhalefet partisi olduğunu düşünen, CHP'yi muhalefet saflarında konumlandıranların oranı yalnızca yüzde 13,9 olarak kayıtlara geçti.

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Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket: Seçmen CHP'ye nasıl bakıyor? - Resim: 8

Ankete katılanların %19,4'ü fikir beyan etmedi.

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Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket: Seçmen CHP'ye nasıl bakıyor? - Resim: 9

Katılımcıların yüzde 20,7'si CHP'yi iktidara veya muhalefete yakın olarak konumlandırmayarak "Bağımsız" görüşünü belirtti.

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Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket: Seçmen CHP'ye nasıl bakıyor? - Resim: 10

CHP'yi Cumhur İttifakına yakın olarak konumlandıranların oranı ise oldukça yüksek. %46'lık oran "CHP cumhur ittifakına yakın" diyor.

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