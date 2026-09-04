Ankara Araştırma, Ağustos ayı seçmen gündemi araştırmasında katılımcılara "Sizce CHP kime daha yakın?" sorusunu yöneltti.
Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket: Seçmen CHP'ye nasıl bakıyor?
CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası siyasette artan tansiyon, CHP içerisinde mahkeme kararıyla geri dönen Kılıçdaroğlu yönetimine dinmeyen tepkiler... Vatandaşlar butlan kararından bu yana CHP'ye karşı görüşlerini nasıl konumlandırıyor?Aykut Metehan
Katılımcılara "CHP Cumhur İttifakı'na mı, muhalefete mi daha yakın yoksa bağımsız mı?" seçenekleri soruldu.
Mutlak butlan kararı sonrası 24 Temmuz'da Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurmuş, parti içerisinde ağırlıklı olarka Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini destekleyen kurmaylar kalmıştı.
ANK-AR'ın Ağustos araştırmasında Kılıçdaroğlu CHP'sinin vatandaşın gözünde çizdiği imaj ortaya çıktı.
İşte ANK-AR'ın araştırma sonuçları:
Soru: Sizce CHP kime daha yakın?
CHP'nin muhalefet partisi olduğunu düşünen, CHP'yi muhalefet saflarında konumlandıranların oranı yalnızca yüzde 13,9 olarak kayıtlara geçti.
Ankete katılanların %19,4'ü fikir beyan etmedi.
Katılımcıların yüzde 20,7'si CHP'yi iktidara veya muhalefete yakın olarak konumlandırmayarak "Bağımsız" görüşünü belirtti.
CHP'yi Cumhur İttifakına yakın olarak konumlandıranların oranı ise oldukça yüksek. %46'lık oran "CHP cumhur ittifakına yakın" diyor.