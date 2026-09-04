Çinli otomobil üreticilerinin artan rekabeti, Avrupa’daki talep kaybı ve yüksek üretim maliyetleri Volkswagen Grubu’nu kapsamlı bir yeniden yapılanmaya itiyor.
Otomotiv dünyasında deprem: 76 yıllık otomobil markası için yolun sonu
Otomotiv dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Volkswagen Grubu’nun 76 yıllık dev markası otomobil üretimini 2029 sonunda durdurmayı değerlendirdiği öne sürüldü. Yatırımların CUPRA’ya kaydırılması planlanırken, dev markanın yönetimi henüz nihai karar alınmadığını açıkladı.Kaynak: Diğer
Alman otomotiv devinin, 1950 yılında kurulan 76 yıllık İspanyol markası SEAT’ın otomobil üretimini 2029 yılı sonunda durdurmayı değerlendirdiği öne sürüldü.
Şirket içi belgelere dayandırılan plana göre Volkswagen, SEAT yerine daha yüksek kâr marjına sahip CUPRA markasına odaklanmayı planlıyor. Ancak SEAT yönetimi, otomobil üretiminin sonlandırılması konusunda henüz nihai bir karar alınmadığını açıkladı.
SEAT'IN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK KARAR
Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche tarafından aktarılan ve Volkswagen denetim kurulu toplantısı için hazırlandığı belirtilen belgelere göre SEAT’a yönelik yatırımların 2029’dan sonra sürdürülmemesi planlanıyor.
Planın cuma günü yapılacağı belirtilen denetim kurulu toplantısında kabul edilmesi halinde mevcut SEAT modellerinin üretiminin 2029 sonuna kadar aşamalı olarak tamamlanması öngörülüyor.
Bu gerçekleşirse SEAT, Volkswagen Grubu’nun 2030 sonrası küresel stratejik hedefleri dışında kalacak.
ELEKTRİKLİ YATIRIMLAR CUPRA'YA KAYDIRILACAK
Volkswagen’in SEAT’ı tamamen elektrikli bir markaya dönüştürmek yerine yatırımları 2018 yılında bağımsız marka haline getirilen CUPRA’ya yönlendirmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.
Yeni elektrikli modeller, teknoloji yatırımları ve pazarlama harcamalarının CUPRA çatısı altında toplanması planlanırken, grubun İspanya’daki 10 milyar euroluk elektrifikasyon yatırımının da devam edeceği ifade ediliyor.
Martorell fabrikasında kurulan batarya montaj hatları ile üretim kapasitesinin elektrikli CUPRA Raval ve Volkswagen ID. Polo modellerine tahsis edilmesi planlanıyor. Böylece tesislerin faaliyetini sürdürmesi hedefleniyor.
SEAT'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
İddiaların ardından açıklama yapan SEAT yönetimi, rekabet gücünü ve verimliliği artırmaya yönelik kapsamlı bir dönüşüm planı üzerinde çalışıldığını doğruladı.
Bununla birlikte şirket, otomobil üretiminin sonlandırılmasına ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığını bildirdi. Volkswagen ise şirket içi belgelere ilişkin yorum yapmadı.
Markanın geleceğine ilişkin kararın cuma günkü denetim kurulu toplantısının ardından daha net hale gelmesi bekleniyor.
DÖRT FABRİKA İÇİN KAPATMA PLANI
Volkswagen Grubu’nun gündemindeki yeniden yapılanmanın yalnızca SEAT ile sınırlı olmadığı da öne sürülüyor.
Taslak plana göre Almanya’daki Emden ve Zwickau fabrikalarının 2031’de, Hannover tesisinin 2032’de, Audi’ye ait Neckarsulm fabrikasının ise 2034’te kapatılması öneriliyor.
Plan kapsamında dünya genelinde 100 bin kişilik istihdam kesintisi, yıllık üretim kapasitesinin 10 milyondan 9 milyon araca düşürülmesi ve model yelpazesinin yarı yarıya daraltılması hedefleniyor.
ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN BASKINI BÜYÜYOR
Volkswagen’in yeniden yapılanma planının arkasındaki en önemli nedenlerden biri Çin pazarındaki kayıp olarak gösteriliyor.
Alman otomotiv devi, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de 2024 yılında en çok satan marka unvanını BYD’ye kaptırırken, 2025’te Geely’nin de gerisine düştü.
Avrupa’daki yüksek işçilik ve enerji maliyetleri ile elektrikli araç dönüşümünün oluşturduğu finansal yük de Volkswagen üzerindeki baskıyı artırıyor.
SEAT’ın üretiminin 2029 sonunda durdurulup durdurulmayacağı ise şirket yönetiminin vereceği nihai kararın ardından netlik kazanacak.