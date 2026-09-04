Otomotiv dünyasında deprem: 76 yıllık otomobil markası için yolun sonu

Şirket içi belgelere dayandırılan plana göre Volkswagen, SEAT yerine daha yüksek kâr marjına sahip CUPRA markasına odaklanmayı planlıyor. Ancak SEAT yönetimi, otomobil üretiminin sonlandırılması konusunda henüz nihai bir karar alınmadığını açıkladı.