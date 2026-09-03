Kaynak: ANKA

Yurttaşlarla bir araya gelen Özgür Özel, kendisine yaklaşan bir gençle sohbet etti. Özel’in “Merhaba, ne haber?” diye seslendiği genç, uzun zamandır kendisiyle fotoğraf çektirmek için fırsat kolladığını anlattı.

“İLK DEFA YAKLAŞTIM, TELEFONUM KIRILDI”

Genç, “Başkanım, uzun zamandan beri size yaklaşmaya çalışıyordum. İlk defa yaklaştım ama aksilik, telefonum kırıldı. Fotoğraf çekilmek istiyordum” dedi.

Gencin sözlerine “Yapma ya” karşılığını veren Özel, kısa süre sonra çözümü buldu. Beraberindeki kişilere seslenen Özel, “Gel, bizimkiler çeksin, bak” dedi.

Ardından Hüseyin isimli kişiyi gösteren Özel, “Bu bizim Hüseyin çeksin, sana atsın WhatsApp’tan. Gel, gel” ifadelerini kullandı. Fotoğraf çekildikten sonra da gence, “WhatsApp’tan sana atacak. Hadi bakalım” dedi.