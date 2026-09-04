Hatay’ın Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
Yangın, Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi’ndeki deprem konutları mevkiinde meydana geldi. Park halinde bulunan otomobil, bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, alevlerin sardığı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.