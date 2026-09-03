Ümit Özdağ'dan Muharrem İnce'ye: Kurduğunuz partiden kaçmamak da ciddi bir iştir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,Muharrem İnce'nin kendisiyle ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. İnce'nin “Ümit Özdağ benden daha fazla para harcadı siyasette” ve “Parti kurmak turşu kurmak değildir” ifadelerine yanıt veren Özdağ "Kurduğunuz partiden kaçmamakta ciddi bir iştir" dedi.