Kaynak: İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır yıkım yaşayan Adıyaman'daki tarihi Musalla Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden cemaate açtı.

Mimari özellikleriyle 17. yüzyıl eseri olduğu bilinen ve aynı zamanda Anadolu'daki Selçuklu dönemi ilk mescitlerinden biri olarak rivayet edilen tarihi yapı, asrın felaketinde büyük hasar görmüştü. Depremde minaresi tamamen yıkılan, kubbesi ve son cemaat mahalleri ciddi zarara uğrayan cami, ibadete kapatılmıştı. Geçmişte 1938 ile 1972 yılları arasında kapalı cezaevi olarak da kullanılan yapı, son onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla eski ihtişamına kavuşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla önceki gün resmi açılışı gerçekleştirilen camide, aradan geçen yaklaşık 3,5 yılın ardından ilk kez Cuma namazı eda edildi. Adıyaman Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı'nın verdiği Cuma hutbesinin ardından, namaz yine Müftü Şavlı tarafından kıldırıldı. Uzun bir aradan sonra tarihi mekânda saf tutarak ibadet etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayan il sakinleri, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen devlet yetkililerine ve kurum çalışanlarına şükranlarını iletti.