SGK uzmanı Dilek Ete yayında hesapladı: En düşük emekli maaşı için rakam verdi

İTO’NUN ENFLASYON HESAPLAMASINA TEPKİ

Yazar Alaattin Aktaş’ın İTO’nun enflasyon hesaplama metoduna dair tespitlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Dilek Ete, istatistik verilerinin işleniş biçimini eleştirdi:

"İstatistik, kişilerin ya da kurumların istediği gibi makyajlayabildiği bir bilim dalıdır aslında. Şimdi buradaki yaptığı hesaplama gerçekten şaşırtıcı bir şey. Çünkü kamuoyunun dikkate aldığı oranlar TÜİK'in yanında İTO'nun, işte ENAG'ın yaptığı açıklamalar. Kamuoyu bunları da yakından takip ediyor. Şimdi eğer aylardır, günlerdir, yıllardır İTO bu şekilde hazırlıyorsa, bu şekilde açıklıyorsa, hesaplamayı bu şekilde yapıyorsa burada gerçekten bir sıkıntı var. Ama ben bunu özellikle son bir buçuk yıldır yaptığını düşünüyorum.''