Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini ilgilendiren 2 aylık enflasyon farkı tablosu belirginleşti. Canlı yayında rakamları değerlendiren SGK Uzmanı Dilek Ete, yaz aylarında enflasyonun gıda fiyatlarındaki düşüş nedeniyle nispeten düşük çıktığını ifade etti.
SGK uzmanı Dilek Ete yayında hesapladı: En düşük emekli maaşı için rakam verdi
TÜİK'in Ağustos enflasyonunu yüzde 1,84 açıklamasıyla birlikte SGK Uzmanı Dilek Ete canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Ete, oransal zamların emeklinin derdine derman olmayacağını belirterek tüm emeklilere ayrım yapılmaksızın seyyanen zam verilmesinin şart olduğunu vurguladı.Kaynak: Diğer
Ete, yıl sonu hedefleri ve olası enflasyon farkına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Şimdi tabii bu tabloyu değerlendirdiğimizde aslında bize yıl sonu enflasyon hedefini Merkez Bankası değiştirince, enflasyon hedefi tutsun diye bir hesabın içerisine girersek; yıl sonuna kadar TÜİK de enflasyonu buna uygun hale getirirse, yani yıl sonu enflasyon hedefi tutsun, onun tutması için ay bazında şu oranları vermemiz lazım gibi bir hesaplama yapar, öyle ilerlerlerse SSK Bağ-Kur emeklisi yüzde 9.72 bir enflasyon farkı alacak.''
''Yüzde 10 bile değil. Ama ben hani Eylül'den sonra özellikle Ekim, Kasım'ın biraz daha ülkemiz açısından enflasyon rakamlarının yukarıda olacağı bir dönem olarak değerlendiriyorum Ekim ve Kasım ayını. Hani bir 10'u geçeceğimizi düşünüyorum. Yüzde 10'un üstünde bir enflasyon farkını SSK Bağ-Kur emeklisinin alabileceğini düşünüyorum."
İTO’NUN ENFLASYON HESAPLAMASINA TEPKİ
Yazar Alaattin Aktaş’ın İTO’nun enflasyon hesaplama metoduna dair tespitlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Dilek Ete, istatistik verilerinin işleniş biçimini eleştirdi:
"İstatistik, kişilerin ya da kurumların istediği gibi makyajlayabildiği bir bilim dalıdır aslında. Şimdi buradaki yaptığı hesaplama gerçekten şaşırtıcı bir şey. Çünkü kamuoyunun dikkate aldığı oranlar TÜİK'in yanında İTO'nun, işte ENAG'ın yaptığı açıklamalar. Kamuoyu bunları da yakından takip ediyor. Şimdi eğer aylardır, günlerdir, yıllardır İTO bu şekilde hazırlıyorsa, bu şekilde açıklıyorsa, hesaplamayı bu şekilde yapıyorsa burada gerçekten bir sıkıntı var. Ama ben bunu özellikle son bir buçuk yıldır yaptığını düşünüyorum.''
''Çünkü İTO'nun üzerinde de çok ciddi bir baskı var. Siyasi bir baskı altında olduklarını düşünüyorum. Yoksa normalde işte ayın sonundaki rakamı alıp da enflasyon rakamını buna göre hesaplayıp açıklamak bir akıl tutulması."
‘VATANDAŞIN ÖNÜNE SANDIK GETİRMEYECEKLER’
Anayasa değişikliği, olası bir referandum ve seçim süreçlerinin emeklilere yansıması üzerine sorulan soruları yanıtlayan Ete, iktidarın izlediği politikayı şu sözlerle analiz etti:
"Aslında bu yılın başında, 2026'nın başında konuşmalarımızda hep bahsediyorduk. Yani mutlaka anayasada bir değişikliğe gitmeyi planlıyorlar. Bu değişikliği yaparken halkın önüne sandık getirirlerse, özellikle emekli ve asgari ücretli bu sandıkta bugüne kadar yaşadığı, çok uzun süren enflasyonu düşüreceğiz diye Mehmet Şimşek'in başlattığı bu sıkı ekonomik politikasına tepkisini sandıkta gösterir diyorduk. ''
''Ama özellikle Mayıs ayından sonra şu anki iktidarın sürekli Meclis'te milletvekili sandalye sayısını arttırması benim kafamda şöyle bir şey oluşturdu... Hani Ekim, Kasım gibi gerçekten Meclis çok sıcak geçirecek ama millete dönüp bunu sormayacaklar. Milletvekilleri bazında bir anayasa değişikliği ile ilgili bir referandum yapılacak. Yani milletvekillerine soracaklar. Vatandaşın önüne sandık getirmeyecekler."
Ekonomide özel sektöre sağlanan kolaylıklar ile emeklilerin durumu arasındaki makasa dikkat çeken Ete, seçim öncesi uygulanabilecek olası zam stratejisini şu ifadelere bağladı:
"Vatandaşın cebine parayı koyuyorlar. Yani bir artış yapıyorlar beklenenin üstünde. Asgari ücretliye de yapıyorlar, emekliye de yapıyorlar. Ardından hemen seçime gidiyorlar. Şimdi cebinde para dururken yani sıcakken para, seçime gittiğinizde mutlaka iktidara bir kısım oy veren kesim dönüyor. Geçmişte yaşadıklarını tamamen unutuyor...''
''Sayın Erdoğan vatandaşını çok iyi tanıyor. Dolayısıyla öyle bir tarihte vereyim ki ben ceplerine fazladan bakın enflasyon farkı dışında bir seyyanen, bir intibak farkı vereyim daha onlar o parayı bitiremeden de önlerine sandığı koyayım. E şimdi öyle bir durumda herkes şöyle diyor: 'Reis yapacağını yaptı. Tamam bir ekonomik sıkıntı çektik ama şimdi de refaha kavuştuk.' Böyle bir artış gerçekleştiriyor."
‘ORANSAL ZAM YETMEZ, TÜM EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM ŞART’
Açıklanan enflasyon farklarının oransal bazda kalmasının emeklilerin alım gücünü artırmayacağını belirten Dilek Ete, çözümün kayıtsız şartsız seyyanen zamdan geçtiğini dile getirdi:
"Oransal artış emeklinin cebini doldurmuyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu hedefi tutarsa enflasyon hedefi, en düşük aylık alan 23.552... Şimdi böyle bir aylığa yüzde 10 zam yaptığınızda 26.000 lirayı bile bulmuyor aylık. 23.552 yıl sonunda bu enflasyon rakamıyla kalırsa ve bir seyyanen artış yapmazlar 25.950 o civarlarda bir rakam alacak.''
''26.000 lira alacak ve 2027'nin Temmuzuna kadar bu aylıkla geçinilmeye çalışılacak. Gerçekten emekli olan ve çalışamayacak durumda olan kişiler için konuşuyorum. E bu durumda bu artışın, oransal bir artışın emeklinin cebinde bir refah oluşturması mümkün değil. Çünkü açlık rakamı belli, yoksulluk rakamı belli. Yoksulluk 120.000 lirayı aşmış. Açlık rakamı sadece geçim, yani karnını gıdayla doyurduğun rakam; o da 35.000, 36.000 lira aralığında geziyor."
Seyyanen zam dağıtımında maş miktarından bağımsız hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Ete, 50 bin lira maaş alanlar üzerinden şu örneği verdi:
"Dolayısıyla şu anda o seyyanen artış gerçekten önemli. Herkese verilmeli. Tüm emeklilere verilmeli. Aylık rakamı üzerinden de hesaplanıp verilebilir. Bu da planlanabilir. Hani mesela 50.000 lira alana da 10.000 lira vermeyin maaşı 50.000 lira olana da; ona da ona göre artış yapın denilebilir.''
''Ya da tüm emeklilere ki bence olması gereken o maaşına bakılmaksızın seyyanen artışın tüm emeklilere eşit rakam üzerinden verilmesi gerekiyor. Bunları 'Yok evi var, yok evi yok, yok çocuğu var, yok çalışıyor, çalışmıyor' diye ayırmak yok yani."