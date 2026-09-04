Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, 4 Eylül hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken; Kıyı Ege’de kuvvetli rüzgar, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

1 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

2 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yurdun güneydoğu kesimerinde günaybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

06:00 - 12:00

Sabah saatlerinde Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakimken, Orta Karadeniz’de Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgar etkisini gösterirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde açık ve güneşli bir hava mevcuttur.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

12:00 - 18:00

Günün ortasında yağışlı sistem etki alanını genişletmektedir. İç Ege, Göller Yöresi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Çankırı çevresi), Kırklareli çevresi ve Karadeniz kıyı şeridi boyunca (Samsun'dan Hopa'ya kadar) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar devam ederken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürmektedir.

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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

18:00 - 00:00

Akşam saatlerinde yağışlı hava Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Isparta hattında iç kesimlere çekilmekte; Doğu Karadeniz kıyılarında ve Marmara’nın kuzeybatısında (Edirne, Kırklareli) yerel gök gürültülü sağanaklar şeklinde devam etmektedir. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında sert rüzgarlar etkisini korurken yurdun diğer bölgeleri parçalı ve az bulutludur.

7 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

00:00 - 06:00

Gece saatlerinden itibaren yağışlı sistem yurdun büyük bölümünde etkisini kaybetmektedir. Yalnızca Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (Artvin çevresi) hafif sağanak yağışlar gözlenmekte, ülke genelinde ise parçalı ve az bulutlu, sakin bir hava hakim olmaktadır.

8 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

4 Eylül Cuma bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

9 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

MARMARA

Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

10 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

BURSA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

12 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 31°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

15 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

17 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

18 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 19

BARTIN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

19 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 20

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 21

AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 22

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

22 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 23

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

23 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 24

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

24 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 25

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

25 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 26

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

26 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 27

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

27 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 28

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

28 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 29

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

29 30
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 30

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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