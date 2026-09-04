Kaynak: İHA

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve halk arasında turna olarak bilinen kuşlar, Erzincan’daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı’nda kayda geçti.

Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Tür İzleme çalışmaları çerçevesinde takip edilen turnalar, Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda objektiflere yansıdı. Genellikle yaz aylarında konaklayıp kış aylarında sıcak iklimlere göç etmeleri nedeniyle Anadolu kültüründe göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham veren bu kuşların korunması, izlenmesi, üreme ve kışlama alanlarının tespiti amacıyla sahada araştırma faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Öte yandan Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası, turnaların yanı sıra angut ve karabatak gibi farklı kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.