Prof. Dr. Osman Bektaş, 2025-2026'da İznik-Gemlik-Karacabey kuşağındaki aktivite ve bugün yaşanan depremlerin ilişkisini irdeledi.
Osman Bektaş'tan İstanbul depremi uyarısı: Fayda gerilim artıyor
Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul depremi için kritik uyarılarda bulundu. Bektaş, Bursa-Güney Marmara'da deprem tehlikesine dikkat çekti.Aykut Metehan
1999 depreminden sonra Güney kolda 2026'ya kadar b- değerinin yükselmesinin fayın rahatladığının bir göstergesi olduğunu belirten Göktaş, 2006'dan bu yana değerdeki düşüşün güney kolda gerilimi tırmandırdığını söyledi.
Göktaş, bu gerilimin İstanbul depreminin öncüsü olup olamayacağına ilişkin şunları söyledi:
GÜNEY KOLDA YENİ BİR DEPREM DÖNEMİ Mİ?
2025–2026’da İznik–Gemlik–Karacabey kuşağındaki aktivite ve bugün AFAD’ın ~7 km derinlikte M3,1 olarak verdiği deprem dikkat çekici.
1999 İzmit depreminden sonra GÜNEY KOLDA 2006ya kadar b-değerinin yükselmesi fayın rahatladığını gösterir.
Ancak, 2006’dan günümüze b-değerindeki belirgin düşüş ise yeniden GÜNEY KOLDA gerilme artışını gösterir.
Buna 2025 sonrası sismisitenin sığ odaklarda yoğunlaşması da eklenirse, Bursa-Güney Marmara’da deprem tehlikesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemek mümkündür.