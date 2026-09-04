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Anasayfa Gündem Osman Bektaş'tan İstanbul depremi uyarısı: Fayda gerilim artıyor

Osman Bektaş'tan İstanbul depremi uyarısı: Fayda gerilim artıyor

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul depremi için kritik uyarılarda bulundu. Bektaş, Bursa-Güney Marmara'da deprem tehlikesine dikkat çekti.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Osman Bektaş'tan İstanbul depremi uyarısı: Fayda gerilim artıyor - Resim: 1

Prof. Dr. Osman Bektaş, 2025-2026'da İznik-Gemlik-Karacabey kuşağındaki aktivite ve bugün yaşanan depremlerin ilişkisini irdeledi.

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Osman Bektaş'tan İstanbul depremi uyarısı: Fayda gerilim artıyor - Resim: 2

1999 depreminden sonra Güney kolda 2026'ya kadar b- değerinin yükselmesinin fayın rahatladığının bir göstergesi olduğunu belirten Göktaş, 2006'dan bu yana değerdeki düşüşün güney kolda gerilimi tırmandırdığını söyledi.

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Osman Bektaş'tan İstanbul depremi uyarısı: Fayda gerilim artıyor - Resim: 3

Göktaş, bu gerilimin İstanbul depreminin öncüsü olup olamayacağına ilişkin şunları söyledi:

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Osman Bektaş'tan İstanbul depremi uyarısı: Fayda gerilim artıyor - Resim: 4

GÜNEY KOLDA YENİ BİR DEPREM DÖNEMİ Mİ?

2025–2026’da İznik–Gemlik–Karacabey kuşağındaki aktivite ve bugün AFAD’ın ~7 km derinlikte M3,1 olarak verdiği deprem dikkat çekici.

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Osman Bektaş'tan İstanbul depremi uyarısı: Fayda gerilim artıyor - Resim: 5

1999 İzmit depreminden sonra GÜNEY KOLDA 2006ya kadar b-değerinin yükselmesi fayın rahatladığını gösterir.

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Osman Bektaş'tan İstanbul depremi uyarısı: Fayda gerilim artıyor - Resim: 6

Ancak, 2006’dan günümüze b-değerindeki belirgin düşüş ise yeniden GÜNEY KOLDA gerilme artışını gösterir.

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Osman Bektaş'tan İstanbul depremi uyarısı: Fayda gerilim artıyor - Resim: 7

Buna 2025 sonrası sismisitenin sığ odaklarda yoğunlaşması da eklenirse, Bursa-Güney Marmara’da deprem tehlikesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemek mümkündür.

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