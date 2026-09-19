Türkiye'nin de talip olduğu F-35'ler, bu kez beklenmedik bir sevkiyat kriziyle gündemde. ABD'ye tamir için gönderilen hassas parçaların rotası değişirken, kritik teknoloji endişesi soruşturmayı beraberinde getirdi.
Türkiye'nin de istediği F-35'lerde kritik sevkiyat skandalı: Soruşturma başlatıldı
Türkiye'nin de istediği F-35 savaş uçakları yeni bir skandalla gündeme geldi. Avustralya'dan ABD'ye tamir amacıyla gönderilen uçaklara ait parçaların hata sonucu Çin'e gönderildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: AA
Avustralya'dan ABD'ye tamir amacıyla gönderilen F-35 savaş uçaklarına ait hassas parçaların beklenmedik şekilde Hong Kong'a yönlendirildiği iddiaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
TÜRKİYE'NİN İSTEDİĞİ UÇAKLARIN PARÇALARI ÇİN'E GÖNDERİLDİ
Türkiye'nin kurucu ortakları arasında bulunduğu ve Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasının ardından krize dönüşen F-35 savaş uçakları, bu kez yeni bir gelişmeyle gündeme geldi.
Politico'nun haberine ve konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, bu yaz Avustralya'dan ABD'ye yapılan nakliye sırasında bir aksama yaşandı.
Aracı firma üzerinden tamir amacıyla ABD'ye gönderilmesi planlanan parçaların rotasından çıkarak Hong Kong'a ulaştığı belirtildi.
Kaybolan ve akıbeti kesin olarak belirlenemeyen parçalar arasında, gizli teknoloji barındırdığı belirtilen bir kokpit kanopisinin de bulunduğu öne sürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gelişmelerin ardından ABD Kongresi, hassas askeri teknolojilerin ve kritik sistemlerin Çin'in erişimine geçmiş olabileceği endişesiyle kapsamlı bir soruşturma başlattı.
ABD Savunma Bakanlığı F-35 Ortak Program Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kullanılamaz durumdaki F-35 Lightning II bileşenlerinin sevkiyatı sırasında bir sorun yaşandığının farkında olunduğu doğrulandı.
Yetkililer, söz konusu parçaların geri getirilmesi, olayın tüm boyutlarıyla soruşturulması ve benzer aksaklıkların tekrar yaşanmaması amacıyla ABD'li makamlar ve sektör ortaklarıyla koordineli çalışma yürütüldüğünü bildirdi.
Üretici firma Lockheed Martin ise güvenlik gerekçesiyle ayrıntı paylaşamayacağını, ancak tüm sevkiyat süreçlerinin üst düzey güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildiğini açıkladı.