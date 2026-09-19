Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Türkiye'nin de istediği F-35'lerde kritik sevkiyat skandalı: Soruşturma başlatıldı

Türkiye'nin de istediği F-35'lerde kritik sevkiyat skandalı: Soruşturma başlatıldı

Türkiye'nin de istediği F-35 savaş uçakları yeni bir skandalla gündeme geldi. Avustralya'dan ABD'ye tamir amacıyla gönderilen uçaklara ait parçaların hata sonucu Çin'e gönderildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Türkiye'nin de istediği F-35'lerde kritik sevkiyat skandalı: Soruşturma başlatıldı - Resim: 1

Türkiye'nin de talip olduğu F-35'ler, bu kez beklenmedik bir sevkiyat kriziyle gündemde. ABD'ye tamir için gönderilen hassas parçaların rotası değişirken, kritik teknoloji endişesi soruşturmayı beraberinde getirdi.

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Türkiye'nin de istediği F-35'lerde kritik sevkiyat skandalı: Soruşturma başlatıldı - Resim: 2

Avustralya'dan ABD'ye tamir amacıyla gönderilen F-35 savaş uçaklarına ait hassas parçaların beklenmedik şekilde Hong Kong'a yönlendirildiği iddiaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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Türkiye'nin de istediği F-35'lerde kritik sevkiyat skandalı: Soruşturma başlatıldı - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN İSTEDİĞİ UÇAKLARIN PARÇALARI ÇİN'E GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin kurucu ortakları arasında bulunduğu ve Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasının ardından krize dönüşen F-35 savaş uçakları, bu kez yeni bir gelişmeyle gündeme geldi.

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Türkiye'nin de istediği F-35'lerde kritik sevkiyat skandalı: Soruşturma başlatıldı - Resim: 4

Politico'nun haberine ve konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, bu yaz Avustralya'dan ABD'ye yapılan nakliye sırasında bir aksama yaşandı.

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Türkiye'nin de istediği F-35'lerde kritik sevkiyat skandalı: Soruşturma başlatıldı - Resim: 5

Aracı firma üzerinden tamir amacıyla ABD'ye gönderilmesi planlanan parçaların rotasından çıkarak Hong Kong'a ulaştığı belirtildi.

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Türkiye'nin de istediği F-35'lerde kritik sevkiyat skandalı: Soruşturma başlatıldı - Resim: 6

Kaybolan ve akıbeti kesin olarak belirlenemeyen parçalar arasında, gizli teknoloji barındırdığı belirtilen bir kokpit kanopisinin de bulunduğu öne sürüldü.

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Türkiye'nin de istediği F-35'lerde kritik sevkiyat skandalı: Soruşturma başlatıldı - Resim: 7

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelişmelerin ardından ABD Kongresi, hassas askeri teknolojilerin ve kritik sistemlerin Çin'in erişimine geçmiş olabileceği endişesiyle kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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Türkiye'nin de istediği F-35'lerde kritik sevkiyat skandalı: Soruşturma başlatıldı - Resim: 8

ABD Savunma Bakanlığı F-35 Ortak Program Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kullanılamaz durumdaki F-35 Lightning II bileşenlerinin sevkiyatı sırasında bir sorun yaşandığının farkında olunduğu doğrulandı.

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Türkiye'nin de istediği F-35'lerde kritik sevkiyat skandalı: Soruşturma başlatıldı - Resim: 9

Yetkililer, söz konusu parçaların geri getirilmesi, olayın tüm boyutlarıyla soruşturulması ve benzer aksaklıkların tekrar yaşanmaması amacıyla ABD'li makamlar ve sektör ortaklarıyla koordineli çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

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Türkiye'nin de istediği F-35'lerde kritik sevkiyat skandalı: Soruşturma başlatıldı - Resim: 10

Üretici firma Lockheed Martin ise güvenlik gerekçesiyle ayrıntı paylaşamayacağını, ancak tüm sevkiyat süreçlerinin üst düzey güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildiğini açıkladı.

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