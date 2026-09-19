Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek?

Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek?

Selçuk Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tuna Portföy, piyasaya sürdüğü yeni "Özel Fon" (TNR) hakkında ortaya atılan halka arz spekülasyonlarına dair açıklamalarda bulundu.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek? - Resim: 1

Sermaye piyasalarında yeni bir özel fon daha işleme alındı. Tuna Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ÖPY Para Piyasası Özel Fonu (TNR), 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ihraç edildi.

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Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek? - Resim: 2

Tuna Portföy Yönetimi A.Ş., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar'a ait bir şirket. Selçuk Bayraktar, şirkette Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütüyor.

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Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek? - Resim: 3

Ancak fonun piyasaya sürülmesiyle birlikte ortaya atılan spekülasyonlar üzerine şirket, fonun genel yatırımcıya açık olmadığını ve yalnızca kendi likidite süreçlerini yönetmek amacıyla oluşturulduğunu vurgulayan resmi bir açıklama yayımladı.

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Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek? - Resim: 4

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre ihraç tarihi 18 Eylül 2026 olan TNR, standart yatırım fonlarından farklı olarak "Özel Fon" statüsünde yer alıyor.

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Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek? - Resim: 5

Kuruculuğunu ve portföy yöneticiliğini Tuna Portföy Yönetimi A.Ş.'nin üstlendiği Para Piyasası Şemsiye Fonu türündeki bu enstrümanın bağımsız denetimini ise Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yürütüyor.

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Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek? - Resim: 6

Fon, TEFAS platformunda işlem görmüyor ve alım-satım işlemleri yalnızca kurucu aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Katılma payları ise sadece şirketle özel portföy yönetim sözleşmesi bulunan yatırımcılara ve kurumun diğer fonlarına tahsis ediliyor.

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Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek? - Resim: 7

Yeni özel fonun dış yatırımcılara açılacağı yönündeki iddiaların ardından Tuna Portföy Yönetimi A.Ş., kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla net bir duyuru paylaştı.

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Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek? - Resim: 8

Öz kaynaklarıyla teknoloji girişimlerine ve yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapma stratejisiyle hareket ettiklerini belirten şirket yetkilileri, TNR fonunun yalnızca kurumun kendi varlıklarını ve likidite süreçlerini yönetmek amacıyla hayata geçirildiğini kaydetti. Açıklamada, fonun halka arz edilmesinin veya dış yatırımcılara açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı ve şirketin bu yönde bir plan ya da niyetinin bulunmadığı açıkça vurgulandı.

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Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek? - Resim: 9

Açıklamasının son bölümünde yatırımcıları ve kamuoyunu uyaran şirket, asılsız iddialara karşı sert adımlar atılacağını duyurdu.

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Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek? - Resim: 10

Tuna Portföy’ün adını ve unvanını kullanarak kamuoyunu yanıltan, gerçeğe aykırı bilgiler yayan kişi ve kuruluşlar hakkında tüm hukuki süreçlerin kararlılıkla yürütüleceği ifade edilirken, vatandaşların yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamalara itibar etmesi istendi.

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