Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek?

Öz kaynaklarıyla teknoloji girişimlerine ve yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapma stratejisiyle hareket ettiklerini belirten şirket yetkilileri, TNR fonunun yalnızca kurumun kendi varlıklarını ve likidite süreçlerini yönetmek amacıyla hayata geçirildiğini kaydetti. Açıklamada, fonun halka arz edilmesinin veya dış yatırımcılara açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı ve şirketin bu yönde bir plan ya da niyetinin bulunmadığı açıkça vurgulandı.