Sermaye piyasalarında yeni bir özel fon daha işleme alındı. Tuna Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ÖPY Para Piyasası Özel Fonu (TNR), 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ihraç edildi.
Selçuk Bayraktar’dan ‘Özel Fon’ hamlesi: İşleme başladı, kimler katılabilecek?
Selçuk Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tuna Portföy, piyasaya sürdüğü yeni "Özel Fon" (TNR) hakkında ortaya atılan halka arz spekülasyonlarına dair açıklamalarda bulundu.Yunus Arıkan
Tuna Portföy Yönetimi A.Ş., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar'a ait bir şirket. Selçuk Bayraktar, şirkette Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütüyor.
Ancak fonun piyasaya sürülmesiyle birlikte ortaya atılan spekülasyonlar üzerine şirket, fonun genel yatırımcıya açık olmadığını ve yalnızca kendi likidite süreçlerini yönetmek amacıyla oluşturulduğunu vurgulayan resmi bir açıklama yayımladı.
Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre ihraç tarihi 18 Eylül 2026 olan TNR, standart yatırım fonlarından farklı olarak "Özel Fon" statüsünde yer alıyor.
Kuruculuğunu ve portföy yöneticiliğini Tuna Portföy Yönetimi A.Ş.'nin üstlendiği Para Piyasası Şemsiye Fonu türündeki bu enstrümanın bağımsız denetimini ise Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yürütüyor.
Fon, TEFAS platformunda işlem görmüyor ve alım-satım işlemleri yalnızca kurucu aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Katılma payları ise sadece şirketle özel portföy yönetim sözleşmesi bulunan yatırımcılara ve kurumun diğer fonlarına tahsis ediliyor.
Yeni özel fonun dış yatırımcılara açılacağı yönündeki iddiaların ardından Tuna Portföy Yönetimi A.Ş., kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla net bir duyuru paylaştı.
Öz kaynaklarıyla teknoloji girişimlerine ve yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapma stratejisiyle hareket ettiklerini belirten şirket yetkilileri, TNR fonunun yalnızca kurumun kendi varlıklarını ve likidite süreçlerini yönetmek amacıyla hayata geçirildiğini kaydetti. Açıklamada, fonun halka arz edilmesinin veya dış yatırımcılara açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı ve şirketin bu yönde bir plan ya da niyetinin bulunmadığı açıkça vurgulandı.
Açıklamasının son bölümünde yatırımcıları ve kamuoyunu uyaran şirket, asılsız iddialara karşı sert adımlar atılacağını duyurdu.
Tuna Portföy’ün adını ve unvanını kullanarak kamuoyunu yanıltan, gerçeğe aykırı bilgiler yayan kişi ve kuruluşlar hakkında tüm hukuki süreçlerin kararlılıkla yürütüleceği ifade edilirken, vatandaşların yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamalara itibar etmesi istendi.